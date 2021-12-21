O primeiro trem do bonde T13 circula entre Saint-Germain e Saint-Cyr (mas sem passageiros)

Um primeiro trem entre Les Portes Saint-Cyr e Lisière Péreire

Operando vazio, em baixa velocidade, depois cada vez mais rápido, em toda a parte ferroviária da linha: este é o programa para as próximas semanas do primeiro trem do novo bonde T13, que conectará, no verão de 2022, as cidades de Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye, via as cidades de Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly e Versailles.

O objetivo desses testes, iniciados em 21 de dezembro, é realizar uma série completa de testes para garantir o funcionamento adequado do bonde e de seus equipamentos - fornecimento de energia, sistema de freios e operação de cruzamentos, passagens de nível e sinalização luminosa...

Outro objetivo desses testes: acostumar os moradores locais e usuários da via à presença do bonde na linha, especialmente nos cruzamentos.