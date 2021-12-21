O primeiro trem do bonde T13 circula entre Saint-Germain e Saint-Cyr (mas sem passageiros)
Um primeiro trem entre Les Portes Saint-Cyr e Lisière Péreire
Operando vazio, em baixa velocidade, depois cada vez mais rápido, em toda a parte ferroviária da linha: este é o programa para as próximas semanas do primeiro trem do novo bonde T13, que conectará, no verão de 2022, as cidades de Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye, via as cidades de Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly e Versailles.
O objetivo desses testes, iniciados em 21 de dezembro, é realizar uma série completa de testes para garantir o funcionamento adequado do bonde e de seus equipamentos - fornecimento de energia, sistema de freios e operação de cruzamentos, passagens de nível e sinalização luminosa...
Outro objetivo desses testes: acostumar os moradores locais e usuários da via à presença do bonde na linha, especialmente nos cruzamentos.
O calendário até o verão
Até a primavera: a T13 realizará testes dinâmicos, primeiro na parte ferroviária da linha, depois, em janeiro, também na parte urbana da linha Saint-Germain-en-Laye, bem como na "vírgula" entre Les Portes de Saint-Cyr e o terminal final.
Na primavera, o T13 entra em operação em branco. O ensaio geral é um verdadeiro ensaio geral! Todos os trens são colocados em condições reais de tráfego, parando em cada estação, mas sempre sem passageiros a bordo. Testes em situações degradadas também serão realizados.
E, finalmente, no verão de 2022, seu bonde T13 será colocado em serviço, pronto para recebê-lo diariamente!
O T13 em número
- 21.000 passageiros esperados por dia
- 7 municípios atendidos
- 30 minutos entre o Saint-Germain RER e o Saint-Cyr RER