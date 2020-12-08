Descubra os vencedores do Desafio de Informação ao Passageiro 2020!
O pódio do Desafio de Informação ao Passageiro 2020
A cerimônia de premiação do desafio, durante a qual o pódio foi revelado, foi realizada remotamente em 8 de dezembro, na presença de Jean-Louis Perrin, vice-diretor executivo da Île-de-France Mobilités. Foi uma oportunidade de reunir os atores da inovação e mobilidade na Île-de-France.
Os três vencedores receberam a proposta de assinar um acordo de financiamento com a Île-de-France Mobilités, permitindo experimentação e suporte de tipo coaching para testar sua solução na região da Île-de-France.
Descubra agora o pódio do desafio:
1º prêmio: Ezymob – Acompanhamento de pessoas com deficiência visual no transporte público
Solução para apoiar pessoas com deficiência visual no transporte público (detecção de portas, assentos, etc.) baseada em inteligência artificial, abordando questões sociais de acessibilidade. O smartphone se torna os olhos do usuário e mensagens simples de som e visuais alertam o usuário para guiá-lo de forma autônoma no transporte.
2º prêmio: Mon Copilote – Suporte para usuários em situação de dependência em sua mobilidade
Solução para apoiar usuários em situação de dependência (idosos e pessoas com mobilidade reduzida) em sua mobilidade, por meio do contato com um copiloto que auxilia os usuários durante toda a jornada e em todos os meios de transporte. Uma plataforma e um centro telefônico permitem que os usuários sejam colocados em contato com os guias.
3º prêmio: Uwinbike – Prova de pedalar de bicicleta em viagens de trabalho de casa
Aplicação para acompanhar viagens de bicicleta e fornecer comprovação de pedalada em viagens de trabalho em casa como parte do pacote de mobilidade sustentável. A solução também possibilita incentivar o uso de bicicletas nas viagens e estar informado sobre a economia de CO2.
Obrigado e até o ano que vem!
A equipe do desafio gostaria de agradecer a todos os participantes, assim como a todos que contribuíram para o sucesso desta segunda edição! Estamos ansiosos para vê-lo em 2021 para descobrir o tema da próxima edição do Passenger Information Challenge.