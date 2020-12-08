Descubra os vencedores do Desafio de Informação ao Passageiro 2020!

O pódio do Desafio de Informação ao Passageiro 2020

A cerimônia de premiação do desafio, durante a qual o pódio foi revelado, foi realizada remotamente em 8 de dezembro, na presença de Jean-Louis Perrin, vice-diretor executivo da Île-de-France Mobilités. Foi uma oportunidade de reunir os atores da inovação e mobilidade na Île-de-France.

Os três vencedores receberam a proposta de assinar um acordo de financiamento com a Île-de-France Mobilités, permitindo experimentação e suporte de tipo coaching para testar sua solução na região da Île-de-France.