Descubra o design da linha 18 do metrô

O design vencedor é o número 3

Você escolheu uma metro 18 cujo rosto afirma uma fluidez refinada. Uma identidade simples e forte, um metrô aberto para o exterior.

A face da linha 18 do metrô

Seu futuro metrô 18 em um olhar

  • Os primeiros trens partirão da fábrica em 2024
  • Comissionamento até 2026 para o primeiro trecho de Massy-Palaiseau até CEA Saint Aubin, via Palaiseau e Orsay - Gif
  • A linha 18 do metrô eventualmente conectará o aeroporto de Orly a Versailles Chantiers, ou seja, 10 estações atendidas em 30 minutos
  • Velocidade de até 100 km/h no modo automático sem motorista
  • O intervalo entre trens foi reduzido em até 85 segundosdurante o horário de pico
  • Metrôs abertos de extensão total
  • Até 350 passageiros por trem