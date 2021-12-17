Descubra o design da linha 18 do metrô
O design vencedor é o número 3
Você escolheu uma metro 18 cujo rosto afirma uma fluidez refinada. Uma identidade simples e forte, um metrô aberto para o exterior.
Seu futuro metrô 18 em um olhar
- Os primeiros trens partirão da fábrica em 2024
- Comissionamento até 2026 para o primeiro trecho de Massy-Palaiseau até CEA Saint Aubin, via Palaiseau e Orsay - Gif
- A linha 18 do metrô eventualmente conectará o aeroporto de Orly a Versailles Chantiers, ou seja, 10 estações atendidas em 30 minutos
- Velocidade de até 100 km/h no modo automático sem motorista
- O intervalo entre trens foi reduzido em até 85 segundosdurante o horário de pico
- Metrôs abertos de extensão total
- Até 350 passageiros por trem