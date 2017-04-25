Descubra o novo site do Vianavigo em prévia e nos dê sua opinião

Sua opinião importa

Recebemos regularmente suas sugestões por e-mail para melhorar os serviços Vianavigo. A riqueza de suas observações nos deu uma ideia: e se abríssemos um espaço dedicado para exchanges para otimizar esse diálogo, permitir que você teste nossos sites e aplicativos em prévia e informar sobre as novas funcionalidades imaginadas por nossas equipes? Foi assim que nasceu o Laboratório Vianavigo. Esse novo espaço de exchange permite que você seja o primeiro a descobrir todos os novos produtos em desenvolvimento e testá-los antes de serem colocados em serviço. Para participar, nada poderia ser mais fácil: tudo o que você precisa fazer é se tornar um testador de laboratório registrando-se no site dedicado.