O trem REGIO 2N de nova geração é utilizado na linha R

A chegada da REGIO 2N reforça ainda mais a Revolução dos Transportes que está sendo realizada nas redes de trens e RER da Île-de-France. No total, mais de 700 trens novos ou reformados estarão operando em Île-de-France até 2021, ao custo de 10 bilhões de euros.

"Esses trens novos, modernos, aquecidos, climatizados, acessíveis e seguros substituem trens que às vezes têm mais de 50 anos, é uma verdadeira revolução para o povo de Seine-et-Marne, que finalmente terá o nível de conforto que tem direito", explica Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités. "Graças a esses trens mais confiáveis e eficientes, também devem ver o aumento da pontualidade da linha, como observado pelos passageiros da linha K, que atende o norte do departamento e que ganhou 7 pontos de regularidade em 1 ano com a implantação da Francilien."