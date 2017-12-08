O trem REGIO 2N de nova geração é utilizado na linha R
A REGIO 2N estará em operação pela primeira vez na rede Île-de-France nesta sexta-feira, 8 de dezembro. Esses trens de dois andares de nova geração substituirão gradualmente os atuais trens Z 2N na linha R e oferecerão aos 70.000 passageiros que utilizam a linha um alto nível de conforto e serviço.
Os primeiros 6 trens entregues em dezembro circularão a partir de segunda-feira, 11 de dezembro, entre Melun e Montereau (77). 42 novos trens serão instalados na linha R até 2019. Esse material rodante é totalmente financiado pela Île-de-France Mobilités ao custo de €589 milhões.
A chegada da REGIO 2N reforça ainda mais a Revolução dos Transportes que está sendo realizada nas redes de trens e RER da Île-de-France. No total, mais de 700 trens novos ou reformados estarão operando em Île-de-France até 2021, ao custo de 10 bilhões de euros.
"Esses trens novos, modernos, aquecidos, climatizados, acessíveis e seguros substituem trens que às vezes têm mais de 50 anos, é uma verdadeira revolução para o povo de Seine-et-Marne, que finalmente terá o nível de conforto que tem direito", explica Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités. "Graças a esses trens mais confiáveis e eficientes, também devem ver o aumento da pontualidade da linha, como observado pelos passageiros da linha K, que atende o norte do departamento e que ganhou 7 pontos de regularidade em 1 ano com a implantação da Francilien."
Trens confortáveis...
Este projeto de €589 milhões, totalmente financiado pela Île-de-France Mobilités, oferece aos residentes da Île-de-France o máximo conforto de viagem:
- Ar-condicionado
- Aquecimento por piso aberto
- Vidro duplo
- Tomadas elétricas de 220V entre os assentos para carregar seu celular
- Espaços para bicicletas para usuários que combinam trem e bicicleta
- Iluminação homogênea e relaxante
- Um layout espaçoso para facilitar a circulação entre os dois níveis
O compromisso da Île-de-France Mobilités com a acessibilidade continua com a REGIO 2N, que é o primeiro equipamento de dois andares 100% compatível com os mais recentes padrões europeus relacionados à acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.
Dentro dos trens, a movimentação de pessoas com mobilidade reduzida será facilitada nos corredores graças a alças fixadas aos assentos. O trem também oferece acesso nivelado às plataformas.
… e equipado com tecnologia de ponta
O REGIO 2N está equipado com o Sistema de Informação ao Passageiro a Bordo (SIVE) para fornecer o máximo de informações possível sobre a viagem em tempo real: conexões, tempo de viagem, número de paradas, etc.
Eco-responsável, foi projetado para otimizar seu desempenho e impacto ambiental: 15% menos peso por passageiro, redução de 30% no consumo de energia, melhor isolamento térmico, sensor de concentração de CO2 para ajustar a vazão do ar-condicionado de acordo com o número de passageiros a bordo, entre outros.
Por fim, 25 câmeras de vigilância a bordo em cada trem REGIO 2N garantem a segurança dos passageiros.
Para mais informações sobre o projeto REGIO 2N
pedido adicional de 9 trens Regio 2N para completar os investimentos realizados. Linha de trem N 73 novos trens até 2021. Linha de trem D, 19 novos trens desde o final de 2019. Linha ferroviária R 42 com novos trens até 2019.