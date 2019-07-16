Implantação dos novos pórticos de validação: a estação Saint-Lazare é equipada

Combatendo fraudes

Casos de fraude serão contabilizados, podem ser monitorados em tempo real e serão alvo de um alerta leve (e/ou audível) quando uma pessoa que não validou seu bilhete passar pelo portão.

Apoiando o desenvolvimento do sistema de ingressos Navigo

A modernização da bilhetagem na Île-de-France tomou forma em 2019 com a criação do serviço Navigo Easy e Navigo Liberté+. Essas duas novas funcionalidades foram projetadas para atender às necessidades específicas dos chamados passageiros "ocasionais" e para substituir gradualmente os bilhetes do metrô. A instalação de pórticos em estações que ainda não estão equipadas com eles é necessária para o desenvolvimento desses novos serviços em toda a região da Île-de-France.

Para saber mais sobre o desenvolvimento da bilhetagem em Île-de-France, você pode consultar as notícias dedicadas a ele.

Esse novo equipamento, cuja instalação é totalmente financiada pela Île-de-France Mobilités com um orçamento de €14 milhões, substituirá quase 1.800 catracas nas estações da Île-de-France, algumas com mais de 30 anos.

Uma configuração planejada com antecedência para não afetar os passageiros

Como a estação Saint-Lazare é a segunda maior estação da Europa em termos de fluxo de passageiros, depois da Gare du Nord, a implementação dos novos pórticos foi projetada para não impactar o deslocamento dos passageiros que utilizam regularmente suas linhas. Assim, os pórticos foram instalados e deixados abertos várias semanas antes de entrarem em serviço, para que os passageiros se acostumassem com sua presença, e uma campanha informativa foi montada nos espaços da estação.