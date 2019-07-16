Implantação dos novos pórticos de validação: a estação Saint-Lazare é equipada

Novos equipamentos adaptados ao fluxo de passageiros na região da Île-de-France

Novos guindastes pórtico na estação Saint-Lazare

Esse equipamento vai simplificar sua vida diária. Projetado para se adaptar aos grandes fluxos de passageiros na região da Île-de-France, esse novo equipamento possibilitará a:

Gerencie melhor os fluxos

A escolha de portas pivotantes (e não mais "apagáveis") e uma nova tecnologia de detecção representam um avanço tecnológico que permite validação mais rápida e passagem pelos portões. Além de oferecer um rendimento maior do que o modelo atual, ele adaptará sua operação distinguindo entre o tipo de viajante (adulto, criança e viajante com bagagem). Na estação Saint-Lazare, a implementação do processo de validação permitirá compreender melhor o uso dos diferentes espaços e linhas de transporte , a fim de adaptar os serviços aos passageiros.

Apresentação dos novos portões e terminais de validação

Portas de validação são compostas pelos seguintes componentes:

  • Portas pivotantes
  • Gestão do fluxo
  • Passagens Alargadas
  • Leitura de bilhetes de transporte
  • Fraude contabilizada
  • Etc...

Os terminais de validação são compostos pelos seguintes elementos:

  • Luz indicadora
  • Tela sensível ao toque
  • Validação magnética
  • Etc...

Combatendo fraudes

Casos de fraude serão contabilizados, podem ser monitorados em tempo real e serão alvo de um alerta leve (e/ou audível) quando uma pessoa que não validou seu bilhete passar pelo portão.

Apoiando o desenvolvimento do sistema de ingressos Navigo

A modernização da bilhetagem na Île-de-France tomou forma em 2019 com a criação do serviço Navigo Easy e Navigo Liberté+. Essas duas novas funcionalidades foram projetadas para atender às necessidades específicas dos chamados passageiros "ocasionais" e para substituir gradualmente os bilhetes do metrô. A instalação de pórticos em estações que ainda não estão equipadas com eles é necessária para o desenvolvimento desses novos serviços em toda a região da Île-de-France.

Para saber mais sobre o desenvolvimento da bilhetagem em Île-de-France, você pode consultar as notícias dedicadas a ele.

Esse novo equipamento, cuja instalação é totalmente financiada pela Île-de-France Mobilités com um orçamento de €14 milhões, substituirá quase 1.800 catracas nas estações da Île-de-France, algumas com mais de 30 anos.

Uma configuração planejada com antecedência para não afetar os passageiros

Como a estação Saint-Lazare é a segunda maior estação da Europa em termos de fluxo de passageiros, depois da Gare du Nord, a implementação dos novos pórticos foi projetada para não impactar o deslocamento dos passageiros que utilizam regularmente suas linhas. Assim, os pórticos foram instalados e deixados abertos várias semanas antes de entrarem em serviço, para que os passageiros se acostumassem com sua presença, e uma campanha informativa foi montada nos espaços da estação.

Vários testes também foram realizados em condições reais ao longo de uma semana, em cada linha envolvida e em diferentes horários do dia. Eles possibilitaram garantir o funcionamento adequado do sistema quando ele foi ativado, mas também confirmar a confiabilidade e robustez das portas. Por fim, a sinalização da estação foi adaptada para a orientação ideal dos passageiros. A partir de 15 de julho, e inicialmente, a comissionamento dos novos guindastes pórtico será apenas parcialmente eficaz, fora dos horários de pico.

Para mais informações sobre a instalação dos novos pórticos na estação Saint-Lazare, você pode consultar a página dedicada no blog da J Line.