Estações mais modernas e acessíveis

Acessibilidade significa oferecer mais conforto a todos os passageiros: elevadores, áreas de recepção mais amplas e legíveis, rampas de acesso, informações aprimoradas para os passageiros, etc.

Acessibilidade significa levar em conta todas as deficiências, em todas as formas de transporte. Alguns exemplos de ações implementadas:

100% das estações de metrô estão equipadas com sistemas de informação visual e sonora nas plataformas.

nas plataformas. Nas linhas 1, 2, 3, 5, 9, 13 e 14, os mapas das linhas são dinâmicos (com luz em cada estação). Nessas linhas e na linha 4, a próxima estação é anunciada por uma mensagem audível.

São acessíveis 379 linhas de ônibus, assim como 100% dos bondes e ônibus Tzen.

O transporte escolar para todos os alunos, aprendizes e alunos com deficiência é garantido: mais de 10.000 alunos utilizam esse serviço de transporte todos os dias.

Île-de-France Mobilités apoia e participa do financiamento do serviço PAM, um serviço de transporte porta a porta sob demanda, reservado para pessoas com cartão de deficiência de pelo menos 80%, que não podem usar transporte público. Esse serviço conta com um custo de 2 milhões de euros pela Região e funciona para todos os departamentos da Île-de-France.