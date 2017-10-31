Estações mais modernas e acessíveis
Numerosos projetos comprometidos em melhorar a acessibilidade dos passageiros
Acessibilidade significa oferecer mais conforto a todos os passageiros: elevadores, áreas de recepção mais amplas e legíveis, rampas de acesso, informações aprimoradas para os passageiros, etc.
Acessibilidade significa levar em conta todas as deficiências, em todas as formas de transporte. Alguns exemplos de ações implementadas:
- 100% das estações de metrô estão equipadas com sistemas de informação visual e sonora nas plataformas.
- Nas linhas 1, 2, 3, 5, 9, 13 e 14, os mapas das linhas são dinâmicos (com luz em cada estação). Nessas linhas e na linha 4, a próxima estação é anunciada por uma mensagem audível.
- São acessíveis 379 linhas de ônibus, assim como 100% dos bondes e ônibus Tzen.
- O transporte escolar para todos os alunos, aprendizes e alunos com deficiência é garantido: mais de 10.000 alunos utilizam esse serviço de transporte todos os dias.
Île-de-France Mobilités apoia e participa do financiamento do serviço PAM, um serviço de transporte porta a porta sob demanda, reservado para pessoas com cartão de deficiência de pelo menos 80%, que não podem usar transporte público. Esse serviço conta com um custo de 2 milhões de euros pela Região e funciona para todos os departamentos da Île-de-France.
Novas e inovadoras estações
Acompanhe ao vivo o número de espaços de microtrabalho nas estações de trem da Île-de-France
70 dos 150 espaços de microtrabalho na estação
Até 2025, €3 bilhões serão destinados à modernização das estações da Île-de-France. Além da renovação de edifícios, a ambição é integrar mais conforto e serviços:
- 200 estações em Île-de-France serão equipadas com banheiros até 2020 (todas estações com mais de 5.000 passageiros por dia).
- Espaços de microtrabalho (150 estações envolvidas, incluindo 70 de 2017): espaços aquecidos e confortáveis, equipados com Wi-Fi
- Lojas e serviços
Espaços de microtrabalho: 150 estações envolvidas, incluindo 70 este ano