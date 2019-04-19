Ônibus autônomos testados em Paris La Défense

Após a demonstração do ônibus autônomo realizada nas últimas semanas na Pont Charles de Gaulle (12º de Paris) com a RATP e a cidade de Paris, a Île-de-France Mobilités (antiga STIF) continua sua abordagem inovadora para nova mobilidade experimentando por 6 meses veículos autônomos na Esplanada de La Défense. Esse serviço oferece uma jornada sem um agente a bordo, o que é uma novidade mundial.

Duas rotas estão atualmente sendo consideradas: uma durante a semana, atendendo os bairros de Valmy e Faubourg de l'Arche a partir da Grande Arche de La Défense, e a segunda seguindo pela Esplanade de La Défense nos fins de semana e feriados.

"Com a Revolução dos Transportes que iniciei há mais de um ano, escolhi priorizar a inovação para melhorar o dia a dia dos passageiros de Île-de-France. Este experimento é a concretização dessa abordagem inovadora para preparar o futuro da mobilidade em Île-de-France. Oferecerá um serviço inédito mundial em total autonomia em um espaço público, sem a presença de um agente a bordo do veículo", explica Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités (antiga STIF) e da Região Île-de-France.