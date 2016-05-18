Trens ferroviários na linha C com as cores do Palácio de Versalhes

Os jardins do castelo são mais valorizados, e a famosa Bacia de Latona, inaugurada em maio de 2015 após 2 anos de restauração, sublimou notavelmente um dos compartimentos do trem.

Graças ao patrocínio da Fundação Philantropia, a Bacia e os Parterres de Latona, obras-primas dos jardins de Versalhes, renasceram em maio de 2015. Essa restauração excepcional exigiu uma sinergia notável de conhecimento.

E outros lugares imperdíveis: o Salão dos Espelhos e a Galeria das Batalhas, o quarto da rainha do Petit Trianon, o Templo do Amor e o Belvedere da propriedade de Maria Antonieta, o peristilo do Grande Trianon ou a Biblioteca de Luís XVI...