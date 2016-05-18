Trens ferroviários na linha C com as cores do Palácio de Versalhes
As decorações escolhidas para esta segunda edição são evocações da riqueza da propriedade de Versalhes. As decorações são adaptadas à configuração do trem e geralmente levadas para combinar com o novo design interno, coloridas e vibrantes. Eles oferecem novas perspectivas no trem.
A modernização e laminação desses cinco trens com um filme plástico de alta tecnologia são realizadas pelo SNCF industrial technicentre em Saint-Pierre-des-Corps.
Foque nas decorações escolhidas
Os jardins do castelo são mais valorizados, e a famosa Bacia de Latona, inaugurada em maio de 2015 após 2 anos de restauração, sublimou notavelmente um dos compartimentos do trem.
Graças ao patrocínio da Fundação Philantropia, a Bacia e os Parterres de Latona, obras-primas dos jardins de Versalhes, renasceram em maio de 2015. Essa restauração excepcional exigiu uma sinergia notável de conhecimento.
E outros lugares imperdíveis: o Salão dos Espelhos e a Galeria das Batalhas, o quarto da rainha do Petit Trianon, o Templo do Amor e o Belvedere da propriedade de Maria Antonieta, o peristilo do Grande Trianon ou a Biblioteca de Luís XVI...
Esses 5 trens cruzarão diariamente 36 estações RER C e 5 departamentos (Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines).
Essa operação visa tornar as condições de viagem mais agradáveis para os passageiros, sejam eles turistas ou usuários diários da linha C para estudar ou trabalhar.
Essa parceria visa promover Versalhes como um destino de forma original, tanto para o público potencial da Île-de-France quanto para o público turístico.