Trens de nova geração circularão nas linhas D e E

Um trem de alto desempenho e mais funcional

A Alstom, em um consórcio com a Bombardier, projetará e fornecerá a nova geração de equipamentos. Cerca de 2.000 pessoas trabalharão neste projeto e mais de 8.000 empregos serão garantidos na França no setor ferroviário.

Este trem, chamado X'Trapolis Cityduplex , poderá transportar até 1.860 passageiros na versão de 130m. Diversas inovações reduzirão o consumo de energia em 25% em comparação com gerações anteriores de equipamentos.

Esse trem "boa" é completamente aberto (sem separação entre os vagões), facilitando o movimento dos passageiros dentro dos trens.

Em cada um dos vagões finais, as plataformas permitem acesso direto e rápido para usuários de cadeira de rodas aos seus espaços dedicados.

O ar-condicionado, a iluminação e os assentos foram projetados para proporcionar um alto nível de conforto.