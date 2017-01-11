Trens de nova geração circularão nas linhas D e E
Para Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités: "Esta decisão da SNCF é resultado de uma ordem histórica da Île-de-France Mobilités, tomada em julho de 2016 para implementar a Revolução dos Transportes. Mais de 700 trens serão comprados ou reformados para modernizar o material rodante atual, que tem uma idade média superior a 30 anos. É a vida cotidiana dos moradores de Île-de-France e dos passageiros das linhas D e E que vai mudar. A partir de 2021, eles descobrirão trens de nova geração, mais seguros e confiáveis, mas também mais confortáveis e regulares. Os efeitos positivos dessa ordem também serão sentidos no restante da rede: 15% do tráfego RER A será transferido para a linha estendida E, que deve ser entregue em 2022 para Nanterre, e depois em 2024 para Mantes-la-Jolie. »
Um trem de alto desempenho e mais funcional
A Alstom, em um consórcio com a Bombardier, projetará e fornecerá a nova geração de equipamentos. Cerca de 2.000 pessoas trabalharão neste projeto e mais de 8.000 empregos serão garantidos na França no setor ferroviário.
Este trem, chamado X'Trapolis Cityduplex , poderá transportar até 1.860 passageiros na versão de 130m. Diversas inovações reduzirão o consumo de energia em 25% em comparação com gerações anteriores de equipamentos.
Esse trem "boa" é completamente aberto (sem separação entre os vagões), facilitando o movimento dos passageiros dentro dos trens.
Em cada um dos vagões finais, as plataformas permitem acesso direto e rápido para usuários de cadeira de rodas aos seus espaços dedicados.
O ar-condicionado, a iluminação e os assentos foram projetados para proporcionar um alto nível de conforto.