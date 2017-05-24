Novos trens para passageiros nas linhas N e D até 2021

Entre o final de 2019 e 2021, todos os trens em circulação (VB2N) na linha N serão substituídos pela Regio2N. Esses novos trens poderão atender a todas as necessidades da rede a partir da estação Montparnasse para os 117.000 passageiros da região de Île-de-France que a utilizam diariamente.

A Linha R também verá seu material rodante gradualmente substituído a 100% por novos trens Regio2N de janeiro de 2018 até 2019. E outros trens podem ser operados até 2021 na linha D do RER entre Juvisy e Corbeil-Malesherbes.

No entanto, a implantação desses novos trens nesse ramal estará condicionada à decisão, prevista para o final de 2017, de reconfigurar o serviço da linha D nesta área sul a partir de 2019.

Em 2021, mais de 200.000 passageiros da região da Île-de-France viajarão diariamente a bordo desses 125 trens modernos, confortáveis e espaçosos, projetados para atender às suas necessidades.