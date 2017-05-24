Novos trens para passageiros nas linhas N e D até 2021
"Este novo pedido para Regio2N adicionais faz parte da Revolução dos Transportes, à qual me comprometi há mais de um ano e meio, com o objetivo em particular de substituir ou renovar mais de 700 trens em 5 anos. Esses investimentos massivos são essenciais para melhorar a regularidade de nossas linhas de trem e o conforto diário dos passageiros da Île-de-France", disse Valérie Pécresse.
Novos trens para mais conforto
Esses novos trens oferecem espaços mais espaçosos graças à ausência de divisórias internas. Esse desenvolvimento possibilita atender às necessidades de otimização do movimento dos passageiros no trem e de acessibilidade nivelada a partir das plataformas para pessoas com mobilidade reduzida. Informações e segurança para passageiros não devem ficar atrás, já que cada trem está equipado com telas de informação e proteção por vídeo.
Três linhas equipadas até 2021
Implantação de novos trens Régio 2N nas linhas D, N e R. Trem N 69 novos trens até 2021, um novo pedido de 1,1 bilhão de euros. Trem D, 14 novos trens até 2021. Trens R, 42 novos trens até 2021. A Île-de-France Mobilités está financiando a renovação dos trens a 100%.
Entre o final de 2019 e 2021, todos os trens em circulação (VB2N) na linha N serão substituídos pela Regio2N. Esses novos trens poderão atender a todas as necessidades da rede a partir da estação Montparnasse para os 117.000 passageiros da região de Île-de-France que a utilizam diariamente.
A Linha R também verá seu material rodante gradualmente substituído a 100% por novos trens Regio2N de janeiro de 2018 até 2019. E outros trens podem ser operados até 2021 na linha D do RER entre Juvisy e Corbeil-Malesherbes.
No entanto, a implantação desses novos trens nesse ramal estará condicionada à decisão, prevista para o final de 2017, de reconfigurar o serviço da linha D nesta área sul a partir de 2019.
Em 2021, mais de 200.000 passageiros da região da Île-de-France viajarão diariamente a bordo desses 125 trens modernos, confortáveis e espaçosos, projetados para atender às suas necessidades.