Trabalhos preparatórios e desvio da rede para facilitar a construção do Bonde 9
O trabalho preparatório é uma etapa essencial no início do projeto. O objetivo é liberar as áreas afetadas pelo desenvolvimento do bonde (remoção de mobiliário urbano, etc.) e desenvolver as faixas rodoviárias: criação de faixas temporárias, instalação de sinalização para áreas de construção, semáforos e iluminação temporária.
Após os trabalhos preparatórios, as redes subterrâneas (esgoto, água potável, eletricidade, gás, redes de telecomunicações) devem ser deslocadas para permanecer acessíveis para manutenção, manutenção e reforma enquanto o bonde estiver em funcionamento.
Os trabalhos preparatórios e o desvio da rede serão distribuídos por pouco mais de um ano para dar lugar à construção do bonde.
A Île-de-France Mobilités (antiga STIF), proprietária do projeto do bonde 9, garante a organização adequada das intervenções otimizando o cronograma para a realização do trabalho, a fim de limitar ao máximo o transtorno para os moradores locais
Projeto do Bonde 9
Até 2020, um bonde conectará a Porte de Choisy em Paris ao centro da cidade de Orly em 30 minutos. O Bonde 9 Paris-Orly City será construído parcialmente na estrada departamental 5 e atenderá seis municípios: Paris 13th, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais e Orly. Objetivos: melhorar as condições de transporte dos habitantes e apoiar o desenvolvimento dos municípios ao redor da rota. Espera-se entre 70.000 e 80.000 passageiros por dia nesta linha de 10 km.
Um novo modo de transporte na RD 5: o bonde
Com mais de 57.000 passageiros por dia (na linha 183) entre Porte de Choisy e o aeroporto de Orly, o uso do modo "ônibus" está atingindo seus limites em termos de capacidade.
Essa observação, assim como os inúmeros projetos de desenvolvimento nesse setor, tornam necessário criar um novo meio de transporte entre Paris e Orly.
Um projeto decisivo para o futuro do território
Na parte oeste do Val-de-Marne, ao longo da estrada departamental nº 5 (antiga RN 305), o território entre Paris e Orly está passando por um desenvolvimento crescente. Até 2020, novos habitantes, novas empresas e novas instalações terão chegado para reforçar seu dinamismo.