Trabalhos preparatórios e desvio da rede para facilitar a construção do Bonde 9

Após os trabalhos preparatórios, as redes subterrâneas (esgoto, água potável, eletricidade, gás, redes de telecomunicações) devem ser deslocadas para permanecer acessíveis para manutenção, manutenção e reforma enquanto o bonde estiver em funcionamento.

Os trabalhos preparatórios e o desvio da rede serão distribuídos por pouco mais de um ano para dar lugar à construção do bonde.

A Île-de-France Mobilités (antiga STIF), proprietária do projeto do bonde 9, garante a organização adequada das intervenções otimizando o cronograma para a realização do trabalho, a fim de limitar ao máximo o transtorno para os moradores locais