Scooters de autoatendimento durante todo o verão em Châtillon e Montrouge

As scooters são conectadas a um aplicativo para smartphone, que permite localizá-las, desbloqueá-las e rastreá-las . As tarifas cobradas durante a fase experimental são, no mínimo, atrativas: os 15 minutos do primeiro passeio são gratuitos. Depois, custará €0,99 por 2 horas e €9,99 por 50 horas.

Este experimento tem como objetivo propor uma solução concreta e inovadora para melhorar o tráfego e o estacionamento durante os canteiros de obras do Grand Paris Express. Se for bem-sucedido, o sistema será implantado em maior escala.