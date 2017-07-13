Scooters de autoatendimento durante todo o verão em Châtillon e Montrouge
Entusiastas do esqui urbano, alegrem-se! A Société du Grand Paris e a Île-de-France Mobilités estão fornecendo scooters conectados especialmente projetados para viagens curtas durante todo o verão. Quarenta dispositivos estarão disponíveis até o final de agosto. Cinco terminais serão instalados em Châtillon e três em Montrouge.
Alugue suas scooters por uma hora ou por um dia
As scooters são conectadas a um aplicativo para smartphone, que permite localizá-las, desbloqueá-las e rastreá-las . As tarifas cobradas durante a fase experimental são, no mínimo, atrativas: os 15 minutos do primeiro passeio são gratuitos. Depois, custará €0,99 por 2 horas e €9,99 por 50 horas.
Este experimento tem como objetivo propor uma solução concreta e inovadora para melhorar o tráfego e o estacionamento durante os canteiros de obras do Grand Paris Express. Se for bem-sucedido, o sistema será implantado em maior escala.
Uma resposta concreta ao problema da última milha
Durante a fase da linha 51, a Société du Grand Paris e a Île-de-France Mobilités estão testando soluções inovadoras com o objetivo de facilitar as viagens diárias e oferecer aos usuários formas suaves de mobilidade, próximas ao local de trabalho ou ao seu lar.
A solução proposta por Knot faz parte desse quadro, respondendo ao problema da última milha a ser percorrida, após ter usado transporte público (metrô, RER, ônibus, bonde, trem). Assim, um morador da capital que trabalhe em Montrouge poderá usar uma scooter nas estações de metrô Chatillon-Montrouge (linha 13) e Mairie de Montrouge (linha 4) e chegar ao local de trabalho em apenas alguns minutos.