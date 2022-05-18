Desembarcar sob demanda nos ônibus após as 22h é possível em qualquer lugar da Île-de-France

"Senhor, pode me parar no nível da rue des Peupliers?"

Agora você pode fazer esse pedido todas as noites a partir das 22h em ônibus em Île-de-France.

Após ter sido testada em diferentes territórios, a descida sob demanda agora é generalizada para toda a Île-de-France.

O que é descida sob demanda?

Essa é a possibilidade de pedir ao motorista para você parar o mais próximo possível do seu destino, entre dois pontos de ônibus.

Por que parar entre dois pontos de ônibus?

À noite, dirigir sozinho (ou sozinho) nas ruas desertas pode ser desagradável. Portanto, é para combater esse sentimento de insegurança que a Île-de-France Mobilités utiliza a descida sob demanda.

Posso descer onde eu quiser?

Sim. E não :)

A parada solicitada deve estar no trajeto da linha. E para o ponto exato de descida, o motorista decide! Claro, o mais próximo possível do seu destino, mas também bem iluminado, com boa visibilidade e um caminho para pedestres nas proximidades.

Como indico onde quero sair?

Tudo o que você precisa fazer é avisar o motorista, pelo menos uma parada antes do seu destino. Eles vão sugerir o melhor lugar para descer do ônibus com segurança.

Desça sob demanda a partir das 22h na linha de ônibus N41 Noctilien
