Desembarcar sob demanda nos ônibus após as 22h é possível em qualquer lugar da Île-de-France
"Senhor, pode me parar no nível da rue des Peupliers?"
Agora você pode fazer esse pedido todas as noites a partir das 22h em ônibus em Île-de-France.
Após ter sido testada em diferentes territórios, a descida sob demanda agora é generalizada para toda a Île-de-France.
O que é descida sob demanda?
Essa é a possibilidade de pedir ao motorista para você parar o mais próximo possível do seu destino, entre dois pontos de ônibus.
Por que parar entre dois pontos de ônibus?
À noite, dirigir sozinho (ou sozinho) nas ruas desertas pode ser desagradável. Portanto, é para combater esse sentimento de insegurança que a Île-de-France Mobilités utiliza a descida sob demanda.
Posso descer onde eu quiser?
Sim. E não :)
A parada solicitada deve estar no trajeto da linha. E para o ponto exato de descida, o motorista decide! Claro, o mais próximo possível do seu destino, mas também bem iluminado, com boa visibilidade e um caminho para pedestres nas proximidades.
Como indico onde quero sair?
Tudo o que você precisa fazer é avisar o motorista, pelo menos uma parada antes do seu destino. Eles vão sugerir o melhor lugar para descer do ônibus com segurança.