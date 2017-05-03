Desenvolvimento progressivo dos bilhetes intermodais

Com exceção de certos bilhetes da RATP e SNCF que podiam ser usados de forma indiferente no metrô ou RER em Paris nas redes de um ou outro desses operadores, os bilhetes eram específicos para uma determinada rede. Eles não podiam ser usados na rede de outro operador. Não havia uma harmonização geral das tarifas por modo: as tarifas para ônibus particulares diferiam das dos ônibus operados pela RATP.

Desenvolvimento de subscrições intermodais zonais

A integração e harmonização tarifária foram se desenvolvendo gradualmente, com a criação de novos bilhetes, permitindo aos passageiros:

para usar diferentes modos em conexão com um único bilhete,

usar o mesmo bilhete em várias rotas, independentemente do operador que operar o bilhete.

Primeiro ingresso intermodal: o cartão Orange mensal

Criado em 1975, o Cartão Laranja mensal (atualmente o passe Navigo) permite que seu portador viaje ilimitado em todas as redes de transporte dentro da zona de validade assinada.

Rapidamente teve grande sucesso, tanto que as versões anual (originalmente chamada "Carte Intégrale") e semanal dessa assinatura foram criadas em 1976 e 1982.

Os ingressos Mobilis e sua versão para jovens (o fim de semana do Ticket Jeunes), que são semelhantes aos Cartões Laranja diurnos, foram criados em 1985 e 1995, respectivamente.

Criação das assinaturas do Imagine R em 1998

Para alunos e estudantes, as assinaturas Imagine R são vendidas pela metade do preço dos "cartões Integral" (versão anual do cartão Laranja). Eles permitem mobilidade ilimitada nas áreas inscritas e se beneficiam, desde o início, do "deszoneamento" (a possibilidade de viajar pela região) durante fins de semana e feriados. O zoneamento foi estendido para os curtos feriados escolares a partir do outono de 2001 e para os meses de julho e agosto a partir do verão de 2004.

A partir do ano letivo de 2015-2016, os pacotes Imagine R School e Student passarão a ser "todas as zonas" (acesso a toda a região de Île-de-France pelo preço de um antigo pacote de duas zonas). Assim, em termos do serviço oferecido, o Imagine R claramente vai além das assinaturas pré-existentes de escolas de ônibus e trem (que permitem apenas uma viagem de ida e volta por dia de ensino em casa) e é posicionado como um incentivo à mobilidade dos jovens.

Criação dos pacotes Solidarité Transport em 2004 e do pacote Gratuity em 2007

Os pacotes da Solidarité Transport (conhecidos desde setembro de 2015 como pacotes Navigo Solidariedade) são reservados para beneficiários de certos benefícios sociais mínimos. Eles são semelhantes aos cartões Orange (agora passos Navigo), mas vendidos com 50% de desconto. Em 2006, a taxa de redução subiu para 75%.

Um passo adicional foi dado com a criação do passe Gratuité (agora chamado de passe Navigo Gratuité). Distribuído gratuitamente para pessoas com recursos limitados, permite viagens ilimitadas em todas as áreas.

Criação dos pacotes Amethyst em 2013

A mais recente adição à gama de assinaturas zonais, os passes Amethyst substituem as antigas assinaturas Emeraude, Améthyste gratuité e Rubis, que só davam acesso aos serviços de certos operadores (redes RATP e SNCF em Paris para Emeraude, redes RATP e SNCF em toda a região da Île-de-France para Améthyste gratuité, linhas operadas por operadores privados para o cartão Rubis).

Desenvolvimento da intermodalidade dos ingressos simples

Além das assinaturas, os ingressos individuais também estão avançando para uma maior integração.

Criação da conexão entre o trem e o metrô desde 1995

Os bilhetes Train-RER Origem-Destino (O-D), incluindo Paris, agora incluem sistematicamente um suplemento urbano. Isso permite que o passageiro acesse o metrô por uma tarifa menor do que a soma do bilhete antigo O-D e do bilhete de metrô que ele ou ela precisava pagar anteriormente para fazer uma transferência ferroviário-metrô.

Criação dos bilhetes t e t+ em 2003 e 2007

A harmonização gradual das tarifas entre as linhas de ônibus da RATP e as linhas privadas levou à criação do bilhete t em 2003. Agora permite que todas as linhas regulares de ônibus sejam usadas indiscriminadamente, à taxa de um bilhete T para cada 5 trechos percorridos (ou seja, cerca de 12,5 km).

A última mudança significativa até hoje, o bilhete t tornou-se o bilhete t+ em 2007. Um único bilhete t+ agora permite fazer toda a viagem de ônibus sem limite de distância (sem necessidade de separação) e fazer conexões com outros ônibus e bondes urbanos por 1 hora e 30 minutos após a primeira validação.

Pedidos por mais intermodalidade em bilhetes simples são frequentemente feitos, com passageiros em particular questionando a falta de integração tarifária entre ônibus e trem (metrô / trem-RER).

Quando as conexões ferroviário-metrô e o bilhete t+ foram criados, surgiu a questão de ampliar a possibilidade de conexão com ônibus. No entanto, essa opção não foi escolhida porque implicaria um custo financeiro adicional muito significativo para a Île-de-France Mobilités (antiga STIF) e suas autoridades locais, ou teria significado estabelecer o preço desses bilhetes intermodais em um nível mais alto. Esse preço elevado teria penalizado passageiros que não tivessem acesso a conexões de ônibus e trem.

O projeto das Unidades de Transporte, no qual a Île-de-France Mobilités está trabalhando, no entanto, pode, no médio prazo, fornecer uma resposta às demandas por maior intermodalidade.

Rumo a "Todos os teletickets"

A migração dos bilhetes de transporte para a bilhetagem eletrônica representa um avanço inegável em termos de conforto do usuário e oferece vantagens significativas para o serviço pós-venda. Desde o início dos anos 2000, venceu todos os pacotes de uma semana ou mais:

Migração do cartão Intégrale em 2001

Migração do aluno Imagine R em 2002 e da escola Imagine R em 2003

Migração gradual dos cartões Laranja de 2004 a 2009

Migração dos pacotes Solidarity Transport e Free Transport em 2008

Substituição dos ingressos históricos do Amethyst por passes do Amethyst no cartão Navigo em 2013/2014.

Mas além das contribuições para a facilidade de uso, a migração para bilhetes eletrônicos é a chave para um novo passo em termos de intermodalidade.

A criação do suplemento de viagem em 1º de janeiro de 2013 é um primeiro sinal disso, já que agora é possível carregar um passe e um bilhete válido para uma viagem ferroviária específica no mesmo cartão sem contato, enquanto antes era necessário acumular a mídia e alternar entre cartões eletrônicos para viajar dentro das áreas de validade do próprio passe, e cupom magnético, para viagens fora das áreas de validade de sua licença.

De forma muito mais ampla, a Île-de-France Mobilités está atualmente estudando um projeto para modernizar a venda de bilhetes que augura uma nova liberdade para viajantes ocasionais. A ambição é substituir os bilhetes por uma carteira eletrônica dedicada ao transporte de cartão sem contato: o saldo carregado no cartão será debitado conforme as viagens forem feitas, com validações possibilitando identificar as etapas da rota e os modos utilizados. Assim, usuários de ingressos individuais poderão ter, assim como os dos pacotes, um ingresso totalmente intermodal.