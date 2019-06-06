Com o Navigo Easy, o bilhete de papelão é um sucesso!
Mais informações sobre o Navigo Easy abaixo
Infográfico: Esqueça os ingressos de papelão, viaje no modo Fácil! Descubra o Navigo Easy, o novo passe para viagens ocasionais.
Quais são suas vantagens?
- Mais fácil de usar, mais confiável e, acima de tudo, mais prático, o passe Navigo Easy permite carregar, em um único dispositivo, vários bilhetes de transporte (bilhete simples t+, livro de bilhetes com tarifa cheia ou reduzida, passe diário Navigo, ingressos OrlyBus e RoissyBus). *
- Vendido em estações por €2, pode ser recarregado em dispositivos de venda ou nos guichetes de todas as estações e estações da Île-de-France.
- O Navigo Easy é não nominativo e pode ser emprestado ou transferido para qualquer outra pessoa. Durante uma viagem, cada viajante deve ter e validado seu passe: várias pessoas não podem viajar simultaneamente com o mesmo passe.
Para quem é o passe Navigo Easy?
O passe Navigo Easy é destinado principalmente a viajantes ocasionais e turistas que passam por lá, que poderão viajar mais facilmente pela rede de transporte da Île-de-France com um meio moderno.
* No lançamento, o Navigo Easy Pass não substitui todos os ingressos de papelão. Os ingressos Origem/Destino para Île-de-France e Paris Visite continuarão existindo em formato magnético. No longo prazo, porém, o objetivo é migrar para bilhetes 100% sem contato.
Um novo passado... E logo novas ofertas!
O Navigo Easy faz parte do ambicioso programa de modernização dos bilhetes de transporte, impulsionado pela Île-de-France Mobilités desde 2015 e realizado com a participação de transportadoras da RATP e SNCF, empresas da organização Optile e GIE Comutitres.
Este programa consiste em criar novas ofertas de serviço de bilhetagem, mais flexíveis e melhor adaptadas às novas tendências dos consumidores (compras online, uso de smartphones, etc.) e em conexão com a renovação dos equipamentos de bilhetagem em estações e estações da região da Île-de-France (novos portões e validadores, etc.).
Em 2019, esse programa tomará forma com o lançamento do Navigo Easy pass e do serviço Navigo Liberté +, mas também com a possibilidade de comprar e validar seus bilhetes de transporte diretamente no seu smartphone desde o início do ano letivo.
Veja o voador Navigo Easy
Com o Navigo Easy, os bilhetes em papel logo serão coisa do passado.
A partir de 12 de junho, um novo passe de viagem estará disponível no seu bolso: Navigo Easy. É um cartão sem contato e reutilizável que pode armazenar simultaneamente vários tipos diferentes de ticket. A Navigo Easy substituirá gradualmente o bilhete de tira magnética descartável.
Infografia: Esqueça os bilhetes de papel e vá com calma! Experimente o Navigo Easy, o novo passe de viagem para viagens ocasionais.
Por que escolher o Navigo Easy?
- É mais fácil de usar, mais confiável e, acima de tudo, mais conveniente. Com um Navigo Easy, você pode carregar vários bilhetes de transporte em um único passe (bilhete simples t+, tarifa cheia ou reduzida "carnet", ingresso Navigo Day, ingressos OrlyBus e RoissyBus).*
- Vendido em estações por €2, você pode carregar ingressos nele em máquinas ou balcões de bilheteria em todas as estações da região de Paris.
- Você pode emprestar ou repassar um Navigo Easy para outra pessoa. Durante uma viagem, cada passageiro deve ter e validar seu próprio passe, então várias pessoas não podem viajar simultaneamente com o mesmo passe.
Para quem é o Navigo Easy?
O passe Navigo Easy é destinado principalmente àqueles que viajam ocasionalmente e a turistas. Agora eles podem se locomover pela rede de transporte da região de Paris com um smartcard moderno.
* O passe Navigo Easy não substituirá imediatamente todos os bilhetes em papel. Os bilhetes Origem-Destino em toda a região e o passe "Paris Visite" continuarão a usar o formato de fita magnética. No longo prazo, o objetivo é, no entanto, migrar para bilhetes 100% sem contato.
Um novo passe e, em breve, novos serviços!
O Navigo Easy faz parte do ambicioso programa de modernização dos bilhetes de transporte, promovido pela Île-de-France Mobilités desde 2015 e realizado em conjunto com a RATP e SNCF e empresas de transporte da "Optile" e "GIE Comutitres".
Este programa está desenvolvendo novos serviços de venda de bilhetes que são mais flexíveis e melhor adaptados às últimas tendências do consumidor, como compras online e o uso de smartphones. Está ligado à atualização dos portões de bilhetagem e validadores em estações de toda a região da Île-de-France.
Em 2019, esse programa verá o lançamento do Navigo Easy Pass e do serviço Navigo Liberté +, além da compra e validação de ingressos diretamente em um smartphone a partir de setembro, início do ano letivo.