Com o Navigo Easy, o bilhete de papelão é um sucesso!

Por que escolher o Navigo Easy?

Com um Navigo Easy, você pode carregar vários bilhetes de transporte em um único passe (bilhete simples t+, tarifa cheia ou reduzida "carnet", ingresso Navigo Day, ingressos OrlyBus e RoissyBus).* Vendido em estações por €2, você pode carregar ingressos nele em máquinas ou balcões de bilheteria em todas as estações da região de Paris.

em todas as estações da região de Paris. Você pode emprestar ou repassar um Navigo Easy para outra pessoa. Durante uma viagem, cada passageiro deve ter e validar seu próprio passe, então várias pessoas não podem viajar simultaneamente com o mesmo passe.

Para quem é o Navigo Easy?

O passe Navigo Easy é destinado principalmente àqueles que viajam ocasionalmente e a turistas. Agora eles podem se locomover pela rede de transporte da região de Paris com um smartcard moderno.



* O passe Navigo Easy não substituirá imediatamente todos os bilhetes em papel. Os bilhetes Origem-Destino em toda a região e o passe "Paris Visite" continuarão a usar o formato de fita magnética. No longo prazo, o objetivo é, no entanto, migrar para bilhetes 100% sem contato.

Um novo passe e, em breve, novos serviços!

O Navigo Easy faz parte do ambicioso programa de modernização dos bilhetes de transporte, promovido pela Île-de-France Mobilités desde 2015 e realizado em conjunto com a RATP e SNCF e empresas de transporte da "Optile" e "GIE Comutitres".

Este programa está desenvolvendo novos serviços de venda de bilhetes que são mais flexíveis e melhor adaptados às últimas tendências do consumidor, como compras online e o uso de smartphones. Está ligado à atualização dos portões de bilhetagem e validadores em estações de toda a região da Île-de-France.

Em 2019, esse programa verá o lançamento do Navigo Easy Pass e do serviço Navigo Liberté +, além da compra e validação de ingressos diretamente em um smartphone a partir de setembro, início do ano letivo.