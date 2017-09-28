Incentivando o carona e revolucionando a oferta graças à tecnologia digital
Carona para reduzir congestionamentos e poluição
"Com 16 milhões de viagens diárias pelas estradas da região da Île-de-France e 250 quilômetros de engarrafamentos todos os dias, decidi enfrentar os engarrafamentos e a luta contra a poluição do ar por mais de um ano. O desenvolvimento do carona pode contribuir para isso. De fato, muitos motoristas ainda estão sozinhos em seus carros pela manhã para ir trabalhar, podemos encontrar estradas mais suaves em Île-de-France dobrando o número de passageiros nos carros, é possível! A Île-de-France Mobilités agora está comprometida em revolucionar as práticas de mobilidade, oferecendo descontos muito vantajosos para viagens diárias de carona reservadas com nossos parceiros. " explica Valérie Pécresse durante uma mesa redonda em 18 de setembro de 2017.
Valérie Pécresse também pede ao Estado que experimente rapidamente sistemas inovadores de controle de carona em rodovias, para facilitar a implementação dessa medida.
Infográfico: Île-de-France Mobilité incentiva o carona. Compartilhar carona é econômico, amigável e mais ecológico!
Desenvolvimento do carona: compromissos assumidos pela Île-de-France Mobilités há mais de um ano
Após uma mesa-redonda reunindo todos os envolvidos do carpooling em junho de 2016, a Île-de-France Mobilités comprometeu-se a:
Apoie empresas de carona de "curta distância", facilite o acesso à oferta de carona integrando um modo de busca "carpooling", complementar ao transporte público, em seu planejador de rotas Vianavigo, e configure espaços reservados para carona em instalações de Park and Ride. Hoje, a Île-de-France Mobilités apresenta as ações concretas que tornam possível cumprir esses três compromissos.
Muitas vagas de estacionamento para quem compartilha carros
Já 5.000 novas vagas de estacionamento Park & Ride estão em construção desde 2016 próximas às estações. Até 2021, um total de 10.000 novas vagas de estacionamento rotuladas serão criadas. Nesses novos estacionamentos, a Île-de-France Mobilités reserva vagas dedicadas ao carpooling. Sistemas como a validação simultânea dupla do cartão Navigo possibilitarão a aplicação de uma taxa reduzida aos caronagens compartilhados. Isso já é o caso, por exemplo, nas instalações de estacionamento e transporte das estações Chelles-Gournay (77), Fontainebleau-Avon (77), Lieusaint-Moissy (77) e Souppes-Château-Landon (77).
Infográfico: Instalações de estacionamento e transporte para facilitar o estacionamento ao redor das estações. 550 estacionamentos próximos a estações de trem na Île-de-France. 51 etiquetas de park-and-ride. 17.000 assentos.
Escolhendo a oferta certa de carona na Vianavigo
A escolha de carona depende da legibilidade e quantidade da oferta de ida e volta oferecida. Para atender às necessidades dos residentes da Île-de-France que desejam ter um ponto de entrada único e confiável para todas as ofertas, a Île-de-France Mobilités está facilitando o acesso à oferta de carona integrando um modo de busca "carona" em seu planejador de rotas Vianavigo. A Vianavigo reúne e compara ofertas de carona urbana em parceria com 8 principais players. Os outros jogadores poderão fazer sua oferta livremente no Vianavigo assim que estiverem prontos.