Incentivando o carona e revolucionando a oferta graças à tecnologia digital

Desenvolvimento do carona: compromissos assumidos pela Île-de-France Mobilités há mais de um ano

Após uma mesa-redonda reunindo todos os envolvidos do carpooling em junho de 2016, a Île-de-France Mobilités comprometeu-se a:

Apoie empresas de carona de "curta distância", facilite o acesso à oferta de carona integrando um modo de busca "carpooling", complementar ao transporte público, em seu planejador de rotas Vianavigo, e configure espaços reservados para carona em instalações de Park and Ride. Hoje, a Île-de-France Mobilités apresenta as ações concretas que tornam possível cumprir esses três compromissos.

Muitas vagas de estacionamento para quem compartilha carros

Já 5.000 novas vagas de estacionamento Park & Ride estão em construção desde 2016 próximas às estações. Até 2021, um total de 10.000 novas vagas de estacionamento rotuladas serão criadas. Nesses novos estacionamentos, a Île-de-France Mobilités reserva vagas dedicadas ao carpooling. Sistemas como a validação simultânea dupla do cartão Navigo possibilitarão a aplicação de uma taxa reduzida aos caronagens compartilhados. Isso já é o caso, por exemplo, nas instalações de estacionamento e transporte das estações Chelles-Gournay (77), Fontainebleau-Avon (77), Lieusaint-Moissy (77) e Souppes-Château-Landon (77).