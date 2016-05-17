T Zen 3 inquérito público de 17 de maio a 20 de junho de 2016

O projeto em um olhar

O T Zen 3 é um projeto dedicado ao transporte público que opera na antiga RN3 de Paris (em conexão com a T3b) na estação Gargan em Pavillons-sous-Bois (T4). O T Zen 3 atravessará 8 municípios: Paris 19th, Pantin, Bobigny, Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy, Livry-Gargan e Pavillons-sous-Bois.

Está previsto que seja comissionado até 2020.

O T Zen 3 será armazenado no Local de Manutenção e Armazenamento da RATP, localizado ao norte da cidade de Pavillons-sous-Bois.

O T Zen 3 fortalecerá a oferta de transporte existente na região. O T Zen 3 estará em conexão com os bondes T1, T3b e T4, a linha 5 do metrô, o RER E, o futuro Tram-Express Nord e a futura linha 15 do metrô automático. Assim, isso contribuirá para o desenvolvimento econômico do território.