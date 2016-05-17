T Zen 3 inquérito público de 17 de maio a 20 de junho de 2016
O arquivo da investigação estará disponível para consulta nos locais de investigação e no site. Durante toda a duração da investigação pública, você pode submeter suas observações nos registros disponibilizados nos locais de investigação, nos dias e horários habituais de funcionamento.
Os escritórios da comissão de inquérito
Prefeitura – 5-7 lugares Armand Carrel
- Quarta-feira, 18 de maio, das 8h30 às 11h30.
- Sexta-feira, 17 de junho, das 13h30 às 16h30
Prefeitura – 84/88 av. du Général Leclerc
- Terça-feira, 17 de maio, das 8h30 às 11h30.
- Quarta-feira, 1º de junho, das 8h30 às 11h30.
- Segunda-feira, 20 de junho, das 14h30 às 17h30
Prefeitura – Place de la Laïcité
- Terça-feira, 17 de maio, das 13h30 às 16h30
- Segunda-feira, 20 de junho, das 8h30 às 11h30.
Departamento Administrativo – Edifício Chemin Vert
9-19 rue du Chemin Vert
- Terça-feira, 17 de maio, das 13h30 às 16h30
- Quarta-feira, 1º de junho, das 13h30 às 16h30
- Segunda-feira, 20 de junho, das 8h30 às 11h30.
Centro Administrativo – 1 rue Châlons
- Quarta-feira, 18 de maio, das 9h às 12h.
- Quarta-feira, 1º de junho, das 13h30 às 16h30
Prefeitura – Place du Maréchal Foch
- Sexta-feira, 17 de junho, das 13h30 às 16h30
Bondy
Prefeitura – Esplanada Claude-Fuzier
- Terça-feira, 17 de maio, das 14:00 às 17:00
- Quarta-feira, 1º de junho, das 9h30 às 12h30.
- Segunda-feira, 20 de junho, das 9h30 às 12h30.
Hôtel de Ville – 3 lugares François Mitterrand
- Terça-feira, 17 de maio, das 8h30 às 11h30.
- Segunda-feira, 20 de junho, das 14h30 às 17h30
Prefeitura – Place Charles de Gaulle
- Terça-feira, 17 de maio, das 9h às 12h.
- Quarta-feira, 1º de junho, das 9h às 12h.
- Segunda-feira, 20 de junho, das 15h às 18h.
Centro Administrativo – Boulevard Félix Faure, 16
- Quarta-feira, 18 de maio, das 8h30 às 11h30.
- Quinta-feira, 2 de junho, das 8h30 às 11h30.
- Segunda-feira, 17 de junho, das 13h30 às 16h30
O projeto em um olhar
O T Zen 3 é um projeto dedicado ao transporte público que opera na antiga RN3 de Paris (em conexão com a T3b) na estação Gargan em Pavillons-sous-Bois (T4). O T Zen 3 atravessará 8 municípios: Paris 19th, Pantin, Bobigny, Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy, Livry-Gargan e Pavillons-sous-Bois.
- Está previsto que seja comissionado até 2020.
- O T Zen 3 será armazenado no Local de Manutenção e Armazenamento da RATP, localizado ao norte da cidade de Pavillons-sous-Bois.
O T Zen 3 fortalecerá a oferta de transporte existente na região. O T Zen 3 estará em conexão com os bondes T1, T3b e T4, a linha 5 do metrô, o RER E, o futuro Tram-Express Nord e a futura linha 15 do metrô automático. Assim, isso contribuirá para o desenvolvimento econômico do território.