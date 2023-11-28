Linha 15 sul: primeira curva da roda para o novo metrô de Île-de-France

O metrô da futura linha 15 está entrando em uma nova fase antes de sua comissionamento: a primeira volta da roda de um trem ocorreu na terça-feira, 28 de novembro de 2023, em Champigny-sur-Marne, no Val-de-Marne. Um evento que marca o início dos testes dinâmicos, que terão início no verão de 2024.

Esta é uma oportunidade para olhar para trás e refletir sobre um projeto inovador e transformador para a mobilidade dos habitantes dos subúrbios internos e externos.