Linha 15 sul: primeira curva da roda para o novo metrô de Île-de-France
O metrô da futura linha 15 está entrando em uma nova fase antes de sua comissionamento: a primeira volta da roda de um trem ocorreu na terça-feira, 28 de novembro de 2023, em Champigny-sur-Marne, no Val-de-Marne. Um evento que marca o início dos testes dinâmicos, que terão início no verão de 2024.
Esta é uma oportunidade para olhar para trás e refletir sobre um projeto inovador e transformador para a mobilidade dos habitantes dos subúrbios internos e externos.
O que são testes dinâmicos?
Durante os testes dinâmicos, o desempenho dos metrôs da futura linha 15 é testado em condições de tráfego em linhas fechadas e reservado para testes. Freada, aceleração, segurança, conforto, tudo será examinado com um pente minucioso.
Metro 15, uma comissionamento gradual
A futura linha 15 do metrô é dividida em 3 seções que serão colocadas em operação gradualmente:
- No final de 2025, para o trecho sul que ligará a Pont de Sèvres ao Noisy Champ
- O horizonte de 2030 para a seção leste, que ligará Champigny Centre e Saint-Denis Pleyel, e a seção oeste, que ligará as estações Pont de Sèvres e Saint-Denis Pleyel.
Linha 15: percorra os subúrbios rapidamente sem passar por Paris
Ao formar uma via circular de 75 km ao redor de Paris, conectada ao restante da rede por diversas conexões em quatro departamentos*, os diferentes trechos da futura linha 15 reduzirão radicalmente os tempos diários de viagem nos subúrbios internos e externos, evitando conexões em Paris para viajar de subúrbio em subúrbio.
Linha 15 sul: acesso mais fácil ao emprego, atividade e cultura
As muitas conexões e a velocidade do novo metrô vão melhorar o acesso:
- Universidades (o Campus Descartes em Noisy - Champs ou a Universidade UPEC em Créteil),
- Emprego com acesso privilegiado aos parques empresariais do território,
- Em grandes espaços culturais (o Seine Musicale em Boulogne-Billancourt ou a Maison de l'art et de la culture (MAC) em Créteil)
- E para estabelecimentos de saúde (como o Instituto Gustave Roussy em Villejuif).
*Seine-et-Marne (77), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) e Val-de-Marne (94).
O metrô 15 sul em números
- 33 km no total
- 16 estações
- 11 minutos entre Pont de Sèvres e Arcueil-Cachan (comparado aos 48 minutos de hoje)
- 18 linhas de conexão (metrôs 4, 7, 8, 9 e 13, RER A, B, C, D e E, bondes T2, T6, T7 e T9, Transiliens N e P, Trans-Val-de-Marne (Tvm) e T Zen 5)
- Velocidade média de 65 km/h
- Uma linha e metrô 100% acessíveis*
- 22 municípios cruzados
- 95% das estações estão conectadas à rede Île-de-France Mobilités (Transilien, RER, metrô, bonde, ônibus)
*A linha é totalmente acessível, a acessibilidade das conexões depende da infraestrutura das linhas existentes, mais informações sobre îledefrance-mobilites.fr