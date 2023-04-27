Bonde T10: testes finais antes da comissão

Quais são as etapas finais do bonde T10 antes de entrar em serviço?

Após uma primeira fase de trabalhos realizados de 2017 a 2022, que permitiu a construção da linha, dos diversos empreendimentos urbanos e paisagísticos, bem como da oficina de manutenção e garagem localizada em Châtenay-Malabry, uma série de testes de tráfego e operação começou em outubro de 2022.

Carrossel e ensaio geral

Até 7 de maio, os chamados "Carrossel" começa em paralelo com o treinamento da equipe. Esses testes diurnos e reais são um ensaio em escala real para verificar o funcionamento geral da infraestrutura e dos veículos , graças à circulação de no mínimo nove trens em velocidade comercial que param em cada estação.

Por fim, de 10 de maio até a comissionamento prevista para o verão de 2023, as marchas brancastambém garantirão o funcionamento adequado dos equipamentos, das linhas e dos últimos aspectos técnicos antes da entrada comercial da linha.