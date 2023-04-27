Bonde T10: testes finais antes da comissão
Lançado em 2017, o trabalho na nova linha de bonde T10 entre Clamart e Antony está quase concluído. O último trem chegou em 27 de abril de 2023 ao centro de manutenção e garagem de Châtenay-Malabry. Ao mesmo tempo, os últimos testes continuam, antes da comissionamento comercial da linha programada para este verão.
O bonde T10: uma linha confortável e rápida
Projetada para facilitar o deslocamento diário de moradores e funcionários, fortalecer a atratividade da região e incentivar a mobilidade sustentável ao oferecer uma alternativa ao carro particular, a linha T10 conectará Clamart a Antony em apenas 25 minutos.
Confira estes recursos:
- 13 estações ligam Antony a Clamart e inúmeras conexões com a rede local (RER B, ônibus, T6, Tvm),
- 25.000 passageiros por dia esperados,
- Tráfego 100% elétrico planejado 7 dias por semana, das 5h30 às 0h30,
- Um trem a cada 6 minutos durante o horário de pico,
- Um itinerário 100% acessível a todas as deficiências,
- Um veículo moderno equipado (portas USB, ar-condicionado, iluminação LED, telas multimídia, etc.)
- Uma rota verde (plantio de muitas árvores, desenvolvimento de espaços públicos com jardinagem, plataforma verde para o bonde, etc.)
- Duas vagas seguras para estacionamento para bicicletas (no terminal da Croix de Berny e no Hôpital Béclère) e vagas para bicicletas em cada estação.
Quais são as etapas finais do bonde T10 antes de entrar em serviço?
Após uma primeira fase de trabalhos realizados de 2017 a 2022, que permitiu a construção da linha, dos diversos empreendimentos urbanos e paisagísticos, bem como da oficina de manutenção e garagem localizada em Châtenay-Malabry, uma série de testes de tráfego e operação começou em outubro de 2022.
Carrossel e ensaio geral
Até 7 de maio, os chamados "Carrossel" começa em paralelo com o treinamento da equipe. Esses testes diurnos e reais são um ensaio em escala real para verificar o funcionamento geral da infraestrutura e dos veículos , graças à circulação de no mínimo nove trens em velocidade comercial que param em cada estação.
Por fim, de 10 de maio até a comissionamento prevista para o verão de 2023, as marchas brancastambém garantirão o funcionamento adequado dos equipamentos, das linhas e dos últimos aspectos técnicos antes da entrada comercial da linha.