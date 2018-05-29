"Europa – Simone Veil": a estação de metrô renomeada em homenagem ao primeiro presidente do Parlamento Europeu

A RATP e a Île-de-France Mobilités queriam renomear a estação para Europe em homenagem a Simone Veil, uma mulher que defendeu os valores dos seres humanos, da paz e da Europa ao longo de sua carreira.

A primeira Presidente do Parlamento Europeu , eleita por sufrágio universal em 1979, Simone Veil tornou-se a primeira mulher a liderar uma instituição europeia. No contexto de suas funções, trabalhou arduamente pela reconciliação franco-alemã e pela construção da Europa , na qual esteve fortemente comprometida.

A RATP também criou um programa de vídeo dedicado a Simone Veil na estação "Europe – Simone Veil". Este vídeo permitirá que os viajantes descubram ou redescubram um testemunho comovente dessa personalidade emblemática, centrado em seu vínculo emocional, histórico e político com a construção da Europa.

"Decidi associar o nome de Simone Veil à estação de metrô Europe, em concordância com sua família, porque ela era uma figura eminente da região da Île-de-France, francesa e europeia, que nos marcou a todos com sua coragem e compromisso. Por ser apenas a sétima mulher a dar nome a uma estação de metrô em Paris, ela continua sua luta feminista. ", disse Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités.

"Simone Veil é uma mulher excepcional que defendeu os valores europeus, e em particular o ideal de paz, alto e claro. A RATP está muito feliz e muito orgulhosa de dar seu nome à estação Europe: que símbolo melhor do que tornar esses dois nomes inseparáveis para os passageiros", disse Catherine Guillouard, presidente e CEO da RATP.

A mudança de nome de uma estação é uma operação rara na rede, especialmente para uma personalidade que faleceu recentemente. A estação Europe, batizada em 1904, foi reformada em 2000 para celebrar o centenário do metrô de Paris. Desde então, as plataformas da estação, equipadas com 8 salas, permitem que os passageiros descubram criações em vídeo que destacam a diversidade de culturas, estilos de vida, paisagens, bem como a criação contemporânea dentro da União Europeia.