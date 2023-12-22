Linhas J e L: descubra sua região na realidade aumentada

E se você visitasse sua região em realidade aumentada?

Para a temporada festiva, Île-de-France Mobilités e Transilien SNCF Voyageurs estão oferecendo a você uma experiência única com #CPASLOINENTRAIN.

Descubra em realidade aumentada locais imperdíveis e eventos efêmeros e culturais a uma distância de trem, na rota das linhas L e J.

Antes de, talvez, pular em um trem para encontrá-los... na vida real.

Quero tentar, como funciona?

Nada poderia ser mais simples: acesse o site da experiência!

Linhas J e L em realidade aumentada: quais lugares e eventos devem ser descobertos?

No programa? Quizzes, anedotas e muitas informações práticas antes de você descobrir os 20 lugares e eventos efêmeros à sua disposição ao longo das linhas J e L:

  • Casa Impressionista de Claude Monet em Argenteuil,
  • A Villa Savoye,
  • As luzes no Sena no Parc de Saint Cloud,
  • O Pequeno Príncipe no Théâtre Le Petit Manoir d'Asnières,
  • e muitas outras surpresas.....