Linhas J e L: descubra sua região na realidade aumentada
E se você visitasse sua região em realidade aumentada?
Para a temporada festiva, Île-de-France Mobilités e Transilien SNCF Voyageurs estão oferecendo a você uma experiência única com #CPASLOINENTRAIN.
Descubra em realidade aumentada locais imperdíveis e eventos efêmeros e culturais a uma distância de trem, na rota das linhas L e J.
Antes de, talvez, pular em um trem para encontrá-los... na vida real.
Linhas J e L em realidade aumentada: quais lugares e eventos devem ser descobertos?
No programa? Quizzes, anedotas e muitas informações práticas antes de você descobrir os 20 lugares e eventos efêmeros à sua disposição ao longo das linhas J e L:
- Casa Impressionista de Claude Monet em Argenteuil,
- A Villa Savoye,
- As luzes no Sena no Parc de Saint Cloud,
- O Pequeno Príncipe no Théâtre Le Petit Manoir d'Asnières,
- e muitas outras surpresas.....