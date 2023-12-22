Linhas J e L: descubra sua região na realidade aumentada

E se você visitasse sua região em realidade aumentada?

Para a temporada festiva, Île-de-France Mobilités e Transilien SNCF Voyageurs estão oferecendo a você uma experiência única com #CPASLOINENTRAIN.

Descubra em realidade aumentada locais imperdíveis e eventos efêmeros e culturais a uma distância de trem, na rota das linhas L e J.

Antes de, talvez, pular em um trem para encontrá-los... na vida real.