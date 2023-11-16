Valide na estação com seu Samsung Galaxy Watch

A desmaterialização dos seus bilhetes de transporte continua!

Após um período de experimentação lançado em novembro de 2023 com passageiros da Île-de-France, chegou o momento: a validação na estação com um Samsung Galaxy Watch (modelos 4, 5 ou 6) agora está generalizada para todos os transportes na Île-de-France.

Validação com o Samsung Galaxy Watch, um serviço para facilitar a vida dos moradores de Île-de-France

Não precisa procurar seu passe no fundo da mochila ou fazer fila no resort para recarregar e comprar seus ingressos:

  1. Compre seus ingressos no seu celular Android (a partir do Android 8),
  2. Seu Samsung Galaxy Watch serve como seu passe, validado com um simples gesto do pulso.

Como faço para saber se meu relógio é compatível?

Para validar com um Samsung Galaxy Watch no transporte público em Île-de-France, você deve ter :

Como faço para validar no transporte com meu Samsung Galaxy Watch?

Se você quer saber como validar com seu Galaxy Watch no transporte, explicamos passo a passo:

  1. Antes de começar, ligue o Bluetooth do seu celular e do relógio para conectá-los.
  2. Abra seu aplicativo Île-de-France Mobilités, vá na seção Compras e toque em "No meu Samsung Galaxy Watch".
  3. Escolha o ingresso que deseja comprar e insira seu endereço de e-mail para receber o comprovante de compra.
  4. Escolha seu método de pagamento e pague.
  5. Assim que seu pagamento for feito, sua compra será validada e seu ingresso estará disponível no seu Samsung Galaxy Watch,
  6. No transporte, leve seu relógio perto do validador e... Gasta.

Quais passagens de transporte posso comprar no meu celular pelo aplicativo Île-de-France Mobilités?

  • Livreto e bilhete t+ simples,
  • Bilhetes de Orlybus e Roissybus,
  • Dia Navigo,
  • Semana Navigo,
  • Mês Navigo,
  • Navego Jeunes Fim de semana.

Por favor, note que nem todos os bilhetes de transporte estão disponíveis

Os ingressos para Navigo Annual, imagine R, Solidarité Transport e Origem-Destino não estão disponíveis.

