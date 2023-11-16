Valide na estação com seu Samsung Galaxy Watch
Uma pessoa em boa capacidade na estação com seu Samsung Galaxy Watch
A desmaterialização dos seus bilhetes de transporte continua!
Após um período de experimentação lançado em novembro de 2023 com passageiros da Île-de-France, chegou o momento: a validação na estação com um Samsung Galaxy Watch (modelos 4, 5 ou 6) agora está generalizada para todos os transportes na Île-de-France.
Validação com o Samsung Galaxy Watch, um serviço para facilitar a vida dos moradores de Île-de-France
Não precisa procurar seu passe no fundo da mochila ou fazer fila no resort para recarregar e comprar seus ingressos:
- Compre seus ingressos no seu celular Android (a partir do Android 8),
- Seu Samsung Galaxy Watch serve como seu passe, validado com um simples gesto do pulso.
Como faço para saber se meu relógio é compatível?
Para validar com um Samsung Galaxy Watch no transporte público em Île-de-France, você deve ter :
- Um relógio Samsung Galaxy Watch de 4ª, 5ª ou 6ª geração.
- Um celular Android (versão 8 mínima) no qual você baixou o aplicativo Île-de-France Mobilités.
Como faço para validar no transporte com meu Samsung Galaxy Watch?
Se você quer saber como validar com seu Galaxy Watch no transporte, explicamos passo a passo:
- Antes de começar, ligue o Bluetooth do seu celular e do relógio para conectá-los.
- Abra seu aplicativo Île-de-France Mobilités, vá na seção Compras e toque em "No meu Samsung Galaxy Watch".
- Escolha o ingresso que deseja comprar e insira seu endereço de e-mail para receber o comprovante de compra.
- Escolha seu método de pagamento e pague.
- Assim que seu pagamento for feito, sua compra será validada e seu ingresso estará disponível no seu Samsung Galaxy Watch,
- No transporte, leve seu relógio perto do validador e... Gasta.
Quais passagens de transporte posso comprar no meu celular pelo aplicativo Île-de-France Mobilités?
- Livreto e bilhete t+ simples,
- Bilhetes de Orlybus e Roissybus,
- Dia Navigo,
- Semana Navigo,
- Mês Navigo,
- Navego Jeunes Fim de semana.
Por favor, note que nem todos os bilhetes de transporte estão disponíveis
Os ingressos para Navigo Annual, imagine R, Solidarité Transport e Origem-Destino não estão disponíveis.