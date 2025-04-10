"Banlieues chéries": retrato de uma Île-de-France com muitos rostos
Clichy-sous-Bois, Sarcelles, La Courneuve, Créteil, Aubervilliers, Mantes-la-Jolie... Muitas vezes vítimas de seus clichês, os subúrbios, parte integrante da identidade da Île-de-France, são ricos e múltiplos territórios, em constante evolução.
Île-de-France Mobilités, parceira da exposição Banlieues Chéries proposta pelo Museu Nacional de História da Imigração, acompanha a evolução do território da Île-de-France e as viagens de todos os seus habitantes, reinventando a mobilidade coletiva, ano após ano.
Banlieues Chéries : mais de 200 obras para se imergir na história dos subúrbios da Île-de-France
No programa da exposição? Pinturas, fotografias, trechos de filmes, música, arquivos, instalações e testemunhos oferecem uma nova visão dos subúrbios, seus habitantes, o planejamento urbano dos grandes conjuntos habitacionais, sua cultura e as lutas sociais que ali ocorreram, desde o final do século XIX até os dias atuais.
Você sabia?
No século XIX, o pintor impressionista francês Claude Monet pintou Aubervilliers, Asnières-sur-Seine (e seu distrito de Mourinoux) e Argenteuil.
Transporte público e subúrbios: uma história compartilhada
O desenvolvimento do transporte público transformou profundamente a dinâmica populacional, especialmente nos subúrbios.
Ao facilitar as viagens, a mobilidade coletiva levou a um forte crescimento populacional nos arredores das cidades. O transporte público ainda é uma questão central nas políticas de desenvolvimento regional: essencial para oferecer a todos fácil acesso ao emprego, cultura, oportunidades e lazer, ao mesmo tempo em que oferece uma alternativa ecológica ao automóvel.
Todas as informações práticas que você precisa para aproveitar a exposição
Onde?
Museu Nacional da História da Imigração – Palais de la Porte Dorée: 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris (Metrô 8 ou Bonde T3 - estação Porte Dorée)
Quando?
De 11 de abril a 17 de agosto de 2025
- Terça a sexta-feira: 10h – 17h30.
- Sábado e domingo: 10h – 19h
- (Fechado às segundas-feiras)
Taxas?
Preço cheio : €12 | Preço reduzido : €9
Oferecido para pessoas com menos de 26 anos e todo primeiro domingo do mês.