RER NG: descubra o futuro RER E nas estações Magenta e Haussmann Saint-Lazare
Exposição sobre o RER NG, nos corredores da estação Haussmann Saint Lazare - ©SNCF Voyageurs
Desde 3 de outubro de 2023, os corredores da estação Haussmann Saint-Lazare (no 9º arrondissement de Paris) e Magenta (no 10º arrondissement de Paris) foram transformados em uma exposição imersiva para fazer você experimentar, em prévia, o futuro do RER E.
Novos trens, novas estações, enquanto você caminha pelos corredores, você poderá descobrir:
- O RER NG, o trem de nova geração que receberá seus primeiros passageiros no inverno de 2023 na linha E e, no final de 2024, na linha D,
- As três novas estações da linha E (Neuilly Porte Maillot, La Défense - Grande Arche e Nanterre - La Folie) estão em construção na extensão oeste entre as estações Haussmann Saint-Lazare e Mantes-la-Jolie, o futuro terminal final.
A extensão do RER E em figuras
A chegada do RER NG e o progresso da extensão do RER E para o oeste (projeto Eole) marcam o desejo comum da Île-de-France Mobilités e seus parceiros de melhorar o serviço para o oeste da região da Île-de-France , oferecendo uma alternativa confortável e eficiente ao RER A (cujo trecho central fica saturado durante o horário de pico).
O projeto em algumas figuras-chave :
- 55 km de extensão para o oeste
- 620.000 passageiros diários
- 3 novas estações
- 9 estações modernizadas
- 40 minutos entre La Défense e Mantes-la-Jolie (para viagens semi-diretas)
- 2 milhões de empregos atendidos