Extensão do Bonde 4 para Clichy-sous-Bois e Montfermeil: as obras começaram
O novo ramal criado a partir da estação Gargan terá 11 novas estações que atenderão as cidades de Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois e Montfermeil.
Essa linha de bonde permitirá que os 37.000 passageiros diários esperados no início do serviço tenham acesso simples e rápido a toda a rede de transporte público da região de Île-de-France em poucos minutos. Em conexão com as linhas B e E do RER, o Bonde 4 também será conectado nos próximos anos ao T Zen 3 em Gargan e às linhas 15 e 16 em Bondy e Clichy-Montfermeil. Quando o Bonde 4 entrar em serviço, a rede de ônibus será reorganizada.
Uma ligação entre Bondy e Aulnay-sous-Bois
Para melhorar o ambiente de vida dos habitantes dos municípios, atravessaram o local. Além dos trilhos do bonde, toda a rua está sendo redesenhada. Os caminhos para pedestres, a criação ou manutenção de ciclovias, o layout das estações, a iluminação e a escolha do mobiliário urbano foram projetados para proporcionar uma atmosfera agradável e pacífica ao longo de todo o trajeto.
Desenvolvimento de uma plataforma onde o bonde irá funcionar
Desde julho de 2016, começaram as obras do bonde na Voie Nouvelle, em Clichy-sous-Bois, no nível do gramado sul da prefeitura, bem como na rue Utrillo em Montfermeil. Esse trabalho consiste no desenvolvimento da plataforma onde o bonde irá circular, mas também de todo o espaço público: ruas, calçadas, áreas verdes, ciclovias que estão sendo construídas ao mesmo tempo.
As diferentes etapas de desenvolvimento do Bonde 4
A criação do novo ramal do Bonde 4 faz parte de um território em rápida mudança, no centro da estruturação de projetos urbanos cujo principal objetivo é melhorar as condições de vida de seus habitantes.
A construção do Bonde 4 está ocorrendo em várias etapas: após concessões e trabalhos preparatórios (iniciados em janeiro de 2015 e até meados de 2017) e obras de infraestrutura (iniciadas em julho de 2016 até o final de 2018), melhorias serão realizadas no espaço público e nos equipamentos da linha (2018-2019), antes de uma fase de testes e testes (2019) para comissionamento prevista para 2019.
O projeto do Bonde 4 está sendo realizado graças a financiamento do Estado, da Região da Île-de-France e da SNCF. O material rodante e os custos operacionais são 100% financiados pela Île-de-France Mobilités (antiga STIF).
