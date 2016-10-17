Extensão do Bonde 4 para Clichy-sous-Bois e Montfermeil: as obras começaram

O novo ramal criado a partir da estação Gargan terá 11 novas estações que atenderão as cidades de Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois e Montfermeil.

Essa linha de bonde permitirá que os 37.000 passageiros diários esperados no início do serviço tenham acesso simples e rápido a toda a rede de transporte público da região de Île-de-France em poucos minutos. Em conexão com as linhas B e E do RER, o Bonde 4 também será conectado nos próximos anos ao T Zen 3 em Gargan e às linhas 15 e 16 em Bondy e Clichy-Montfermeil. Quando o Bonde 4 entrar em serviço, a rede de ônibus será reorganizada.