Diante da onda de calor, o STIF, SNCF e RATP estão organizando a distribuição em massa de água engarrafada aos passageiros
Diante da onda de calor, o Stif, a SNCF e a RATP estão se mobilizando. Mais de 120.000 garrafas de água distribuídas especialmente nas 5 principais estações parisienses. Todo o seu transporte em Île-de-France.
Distribuição em massa
Nessas condições, é importante beber muitos líquidos regularmente para reduzir o risco de desidratação. Por isso, pelo segundo ano consecutivo, o STIF está organizando uma grande distribuição de água engarrafada na rede de transporte da Île-de-France com a SNCF Transilien e a RATP. Isso será verdade nas 5 principais estações parisienses (Saint-Lazare, Gare de Lyon, Gare du Nord, Gare de l'Est e Montparnasse), áreas com maior tráfego, mas também em muitas estações da rede.
Mais de 120.000 garrafas serão distribuídas pelos agentes STIF e RATP e SNCF Transilien.