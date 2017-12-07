O passe Amethyst e sua taxa reduzida agora beneficiam todos os alunos do último ano do Val-de-Marne
Já disponível para aposentados isentos de impostos, o cartão Amethyst será oferecido a aposentados tributáveis com mais de 65 anos a partir de 1º de janeiro de 2018. Isso permitirá que eles aproveitem um desconto de 50% no preço atual de um passe anual Navigo. Por €420 por ano em vez de €827,2, ou seja, mais de €400 de economia, eles poderão viajar em toda a rede de transporte público da região de Paris.
Segundo a Île-de-France Mobilités, quase 9.000 moradores tributáveis de Val-de-Marne estão preocupados com essa nova oferta tarifária a partir de 2018. Para pessoas com deficiência e aposentados isentos de impostos com mais de 60 anos, as condições para a alocação da Ametista permanecem inalteradas. É exigida uma simples contribuição financeira de €25 por ano.
Para Valérie Pécresse: "Queremos reparar uma injustiça. Crianças, alunos, aprendizes e alunos se beneficiam de uma tarifa reduzida. Os funcionários são reembolsados pelo empregador por metade do passe Navigo... Atualmente, apenas aposentados tributáveis pagam o passe Navigo integral. Com este novo pacote Amethyst oferecido pela Île-de-France Mobilités e pelo departamento de Val-de-Marne, até mesmo idosos tributáveis se beneficiarão de um cartão anual all-zone por €420. A Île-de-France Mobilités pode oferecer esse programa a outros departamentos. »
Para Christian Favier: "O Conselho Departamental e a Île-de-France Mobilités juntos possibilitaram estender os benefícios do cartão Amethyst para aposentados tributáveis, garantindo uma redução de 50% no custo suportado pelo usuário. Esse é um forte compromisso da maioria departamental em favor da justiça social, da liberdade de circulação e do poder de compra dos aposentados. Essa extensão representa um esforço financeiro de mais de 1,5 milhão de euros para nossa comunidade e deve beneficiar 9.000 pessoas a partir de 2018. Eles se somarão aos 48.000 aposentados não tributáveis de Val-de-Marne que possuem o cartão Amethyst a 25 euros por ano. Esse novo direito oferecido aos pensionistas tributáveis demonstra a capacidade dos Departamentos de responder concretamente às necessidades dos habitantes. »