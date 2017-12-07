O passe Amethyst e sua taxa reduzida agora beneficiam todos os alunos do último ano do Val-de-Marne

Já disponível para aposentados isentos de impostos, o cartão Amethyst será oferecido a aposentados tributáveis com mais de 65 anos a partir de 1º de janeiro de 2018. Isso permitirá que eles aproveitem um desconto de 50% no preço atual de um passe anual Navigo. Por €420 por ano em vez de €827,2, ou seja, mais de €400 de economia, eles poderão viajar em toda a rede de transporte público da região de Paris.

Segundo a Île-de-France Mobilités, quase 9.000 moradores tributáveis de Val-de-Marne estão preocupados com essa nova oferta tarifária a partir de 2018. Para pessoas com deficiência e aposentados isentos de impostos com mais de 60 anos, as condições para a alocação da Ametista permanecem inalteradas. É exigida uma simples contribuição financeira de €25 por ano.