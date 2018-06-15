Navigo imagine passe R 2018/2019: assinatura online!

Infográfico: imagine R, assinatura online para alunos e estudantes
imagine R

Como assinar?

  • Vá ao seu espaço pessoal e clique em "Assinar para imaginar R"
  • Preencha o formulário e deixe-nos guiá-lo
  • Uma foto recente do titular (no caso da primeira assinatura)
  • Para apenas estudantes, um certificado de matrícula ou matrícula 2018-2019
  • Para os bolsistas, a notificação da concessão de bolsas para o ano de 2018-2019
  • Para aprendizes, a comprovação de formação deve especificar o tipo de formação seguida (inicial ou contínua) e o tipo de contrato de trabalho-estudo (contrato de aprendizagem ou profissionalização)
  • Um meio de pagamento

Mais informações sobre o pacote Imagine R:

imagine R é um pacote anual "todas as zonas" válido em toda a região da Île-de-France.