Navigo imagine R 2019/2020: assinatura online!
Infográfico: Pacote Imagine R 2019 / 2020
Como assinar?
- Vá para o seu espaço pessoal do Navigo
- Preencha o formulário e deixe-nos guiá-lo
- Uma foto recente do titular (no caso da primeira assinatura)
- Para estudantes apenas, um certificado de matrícula ou matrícula 2019-2020
- Para os bolsistas, a notificação da concessão de bolsas para o ano 2019-2020
- Para os aprendizes, a comprovação de formação deve especificar o tipo de treinamento realizado (inicial ou contínuo) e o tipo de contrato de trabalho-estudo (contrato de aprendizagem)! Não esteja em um contrato de profissionalização.
- Um meio de pagamento
Mais informações sobre o pacote Imagine R:
imagine R é um pacote anual "todas as zonas" válido em toda a região da Île-de-France.