O passe Navigo Day chega a partir de 1º de janeiro de 2018

Na zona definida pelo viajante, o passe é válido até a meia-noite e até o fim do serviço Noctilien, para todos os modos de transporte (metrô, tren-rer, bonde, bonde expresso, ônibus incluindo Filéo), exceto para certos serviços aeroportuários (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport ex-Cars Air France, shuttles VEA Disney) e ônibus turísticos (OpenTour, Cars Rouges). Esse bilhete diário pode ser carregado e recarregado muito facilmente em um terminal via cartão Navigo ou cartão Navigo Déuger, além de outro passe válido no mesmo período.