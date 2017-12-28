O passe Navigo Day chega a partir de 1º de janeiro de 2018
Por um dia, todo residente da Île-de-France poderá se deslocar livremente e de forma simples na Île-de-France, nas áreas desejadas (incluindo de subúrbio em subúrbio), graças ao passe Navigo Day. A partir de 1º de janeiro de 2018, os preços deste novo pacote serão de €7,50 para 2 zonas e €10 para 3 zonas.
Na zona definida pelo viajante, o passe é válido até a meia-noite e até o fim do serviço Noctilien, para todos os modos de transporte (metrô, tren-rer, bonde, bonde expresso, ônibus incluindo Filéo), exceto para certos serviços aeroportuários (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport ex-Cars Air France, shuttles VEA Disney) e ônibus turísticos (OpenTour, Cars Rouges). Esse bilhete diário pode ser carregado e recarregado muito facilmente em um terminal via cartão Navigo ou cartão Navigo Déuger, além de outro passe válido no mesmo período.
Note que esse ingresso diário, que está à venda no mesmo dia, pode ser reservado com seis dias de antecedência.