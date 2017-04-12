Moradores de Île-de-France, pensem em pedalar com Véligo

20.000 espaços Véligo até 2021

Mais de sessenta espaços Véligo já estão disponíveis na região da Île-de-France. Vários espaços foram recentemente abertos em:

• Ozoir-la-Ferrière e Tournan-en-Brie, em Seine-et-Marne

• Boissy-Saint-Léger no Val-de-Marne

• Argenteuil, no departamento de Val-d'Oise

• a estação de trem de Montparnasse em Paris

• e na estação Massy-Palaiseau em Essonne

O objetivo dessa política de implantação é criar 20.000 vagas, em armários seguros e abrigos de acesso livre em Véligo, até 2021.