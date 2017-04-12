Moradores de Île-de-France, pensem em pedalar com Véligo
Île-de-France Mobilités está trabalhando para melhorar a intermodalidade do transporte
De acordo com um estudo realizado pela Île-de-France Mobilités e Inserm, o Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da França, publicado em setembro de 2016, 2% da população da Île-de-France usa sua bicicleta diariamente, em comparação com 29% no transporte público. No entanto, o ciclismo é a fonte da atividade física mais importante no contexto das viagens diárias, com uma média de 48 minutos por usuário. Isso é muito mais do que os 30 minutos recomendados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como parte de um estilo de vida saudável.
Vagas para Véligo estacionar sua bicicleta com segurança
Ao oferecer espaços Véligo próximos a estações e estações de trem, a Île-de-France Mobilités (antiga STIF) permite que você acesse facilmente espaços seguros. Acessível 7 dias por semana, eles oferecem aos portadores de passe Navigo a possibilidade de estacionar suas bicicletas em um abrigo iluminado e de fácil acesso, sob proteção por vídeo.
20.000 espaços Véligo até 2021
Mais de sessenta espaços Véligo já estão disponíveis na região da Île-de-France. Vários espaços foram recentemente abertos em:
• Ozoir-la-Ferrière e Tournan-en-Brie, em Seine-et-Marne
• Boissy-Saint-Léger no Val-de-Marne
• Argenteuil, no departamento de Val-d'Oise
• a estação de trem de Montparnasse em Paris
• e na estação Massy-Palaiseau em Essonne
O objetivo dessa política de implantação é criar 20.000 vagas, em armários seguros e abrigos de acesso livre em Véligo, até 2021.
Localização em Veligo: um serviço de aluguel de bicicletas elétricas de longo prazo
Um novo serviço de aluguel de longo prazo para bicicletas assistidas eletricamente (EABs) foi lançado pela Île-de-France Mobilités para promover o uso de bicicletas, especialmente para o deslocamento do trabalho. Este serviço conta com 10.000 bicicletas assistidas eletricamente, com sistema de aluguel por um período de 6 a 9 meses. A oferta inclui o fornecimento da moto, manutenção e reparo.
Para + mais informações, acesse o site da Veligo Location.