Futuro Bonde 9: o trabalho dá um passo decisivo neste verão

Esse trabalho trata do acesso do futuro bonde do Bonde 9 ao seu local de manutenção e armazenamento, no local da Vœux em Orly. A fase final de deslizamento (prevista para 15 de agosto) consistirá em deslizar lentamente as duas estruturas até sua localização final sob os trilhos da linha C, para formar uma única estrutura.

O tráfego ferroviário será interrompido de 12 de agosto às 0h05 até 15 de agosto às 5h, entre Paris-Austerlitz e Massy-Palaiseau. Serviços de substituição de ônibus serão implementados para fornecer o mesmo serviço.

Para acompanhar o progresso do canteiro de obras do SMR (Timelapse SNCF) ao vivo: https://www.devisubox.com/dv/dv.php5?pgl=Project/interface&sRef=2D2D8L7L0