Futuro Bonde 9: o trabalho dá um passo decisivo neste verão
A remoção da atual linha férrea (trilhos, catenárias, aterro, etc.), e sua reinstalação na nova ponte assim criada, exige umainterrupção total do tráfegono fim de semana de 12 de agosto, por 72 horas.
Esse trabalho trata do acesso do futuro bonde do Bonde 9 ao seu local de manutenção e armazenamento, no local da Vœux em Orly. A fase final de deslizamento (prevista para 15 de agosto) consistirá em deslizar lentamente as duas estruturas até sua localização final sob os trilhos da linha C, para formar uma única estrutura.
O tráfego ferroviário será interrompido de 12 de agosto às 0h05 até 15 de agosto às 5h, entre Paris-Austerlitz e Massy-Palaiseau. Serviços de substituição de ônibus serão implementados para fornecer o mesmo serviço.
Para acompanhar o progresso do canteiro de obras do SMR (Timelapse SNCF) ao vivo: https://www.devisubox.com/dv/dv.php5?pgl=Project/interface&sRef=2D2D8L7L0
6 municípios que em breve serão atendidos pelo Bonde 9
Mapa da futura linha do Bonde 9: de Paris - Orly até Fer à cheval. Paradas de ônibus e conexões
O futuro Bonde 9, que ligará Paris-Porte de Choisy ao centro da cidade de Orly em menos de 30 minutos até 2020, atenderá os municípios de Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais e Orly.
Aguardado ansiosamente pelos usuários, ele substituirá o ônibus 183 até a Place du Fer à Cheval em Orly e transportará cerca de 70.000 passageiros por dia. Essa nova linha é uma resposta particularmente adaptada às crescentes necessidades dos habitantes, moradores e agentes econômicos da região. A população dos municípios atravessados pela Tramway 9 aumentará 15% entre 2007 e 2020.
Projeto do Bonde 9: financiamento
O trabalho que permitirá que o futuro bonde alcance seu local de manutenção e armazenamento é financiado pelo projeto do Bonde 9, no valor de €13,34 milhões (de um custo total de €404 milhões para a infraestrutura). Eles estão sendo realizados pela SNCF Réseau, a autoridade contratante dos estudos e trabalhos sobre essa estrutura.
Todo o trabalho do projeto do Bonde 9 é financiado pela Região da Île-de-France (52,5%), pelo Estado (22,5%), pelo Conselho Departamental de Val-de-Marne (21%), pela Cidade de Paris (3%) e pelo Estabelecimento Territorial Público de Grand Orly, Seine Bièvre (1%). A Île-de-France Mobilités financiará 100% do material rodante (€74,75 milhões) e os custos operacionais anuais desta nova linha.
Custo e financiamento do futuro Bonde 9. Infraestrutura, construção de ferrovias, desenvolvimento urbano (calçadas, estradas, etc.) e estruturas de engenharia. Material rodante, bondes. A operação, manutenção de veículos e estações, recursos humanos, videovigilância, etc. Estado 22,5%, região da Île-de-France 52,5%, Departamento de Val-de-Marne 21%, Île-de-France mobilités 100%, Île-de-France mobilités 100% em operação.