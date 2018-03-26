A estação Saint-Leu-la-Forêt (linha H) é acessível a todos
As novas instalações que tornam a estação acessível a todos:
Nos cais:
- Elevação dos dois cais;
- Alargamento das duas entradas do prédio de passageiros;
- Instalação de novos abrigos nos cais;
- Criação de uma passarela para pedestres com dois elevadores que atendem as duas plataformas;
- Mudança da superfície do viaduto subterrâneo;
- Atualização da sinalização e instalação de faróis sonoros.
No prédio de passageiros:
- Reforma completa do corredor: revestimentos de piso, revestimentos de parede, mudança de iluminação;
- Instalação de portas auto-abribentes e um balcão de vendas adaptado para pessoas com mobilidade reduzida;
- Reorganização dos móveis para maior flexibilidade;
- Instalação de banheiros acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida;
- Atualizar a sinalização em padrão padrão, instalar balizas sonoras;
- Criação de 4 vagas de estacionamento dedicadas a Pessoas com Mobilidade Reduzida o mais próximo possível da estação.
Esses empreendimentos, totalizando €7.000.000, são financiados pela Île-de-France Mobilités (50%), pela Região da Île-de-France (25%) e pela SNCF (25%).
O projeto faz parte do plano geral de modernização até 2025 fornecido pela Île-de-France Mobilités, SNCF e pela Região Île-de-France para estações multimodais na região da Île-de-France que sejam mais confortáveis, acessíveis, seguras e conectadas.