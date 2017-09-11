Estação Saint-Denis: consulta sobre seu desenvolvimento começa em 11 de setembro de 2017

Estação Saint-Denis: o projeto de desenvolvimento

A estação Saint-Denis–L'Île-Saint-Denis terá um aumento de quase 70% no número de passageiros até 2030. O trabalho planejado para meados de 2018 permitirá desenvolver todo o local para melhorar a intermodalidade, acessibilidade, qualidade dos serviços e evitar futuras saturações da estação.