Estação Saint-Denis: consulta sobre seu desenvolvimento começa em 11 de setembro de 2017
Estação Saint-Denis: o projeto de desenvolvimento
A estação Saint-Denis–L'Île-Saint-Denis terá um aumento de quase 70% no número de passageiros até 2030. O trabalho planejado para meados de 2018 permitirá desenvolver todo o local para melhorar a intermodalidade, acessibilidade, qualidade dos serviços e evitar futuras saturações da estação.
5ª estação da região de Paris, 900 trens por dia passam pela estação. Hoje, 90.000 passageiros por dia. Em 2030, 150.000 passageiros por dia, +10% de empregos, +70% de habitantes num raio de 500m. Transporte de conexão na estação: Trem: D, H; Bonde 1.8; Ônibus 170, 254, 274.
Descubra as obras na estação de trem de Saint-Denis e participe da reflexão
Um período de consulta está planejado para permitir que o público seja informado e se expresse. As opiniões e propostas de todas as partes interessadas serão coletadas para enriquecer o projeto e integrar melhor as necessidades e expectativas.
- Quinta-feira, 14 de setembro: reunião local das 16h às 19h nos dois pátios da estação
- Quinta-feira, 21 de setembro: caminhada por oficinas das 18h30 às 20h30, com uma primeira visita à estação e uma segunda vez de trabalho de oficina na creche Brise Échalas.*
- Terça-feira, 26 de setembro:
- reunião local das 16h às 18h nos dois pátios da estação
– reunião pública às 18h30 no pátio leste da estação
- Obrigado, 4 de outubro: reunião pública às 19h no Marie
*Inscrição necessária no site www.amenagement-gare-saint-denis.fr