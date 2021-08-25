Volta às aulas 2021: aumento da oferta de transporte nos subúrbios periféricos

Linha A: o trajeto da linha A é simplificado no setor Saint-Fargeau-Ponthierry para melhor legibilidade da oferta
Linha O: o trajeto da linha O foi modificado em Boissise-le-Roi e Pringy para um trajeto mais direto, o que permite atender os bairros mais densos conectando-os a estações de trem, centros comerciais e ao centro da cidade de Saint-Fargeau-Ponthierry
Linha J: a linha J é estendida até a estação Ponthierry-Pringy, a partir da estação Mée-sur-Seine, passando por Boissettes e Boissise-la-Bertrand
Linha I: O trajeto da linha I foi modificado para oferecer um acesso às estações Boissise-le-Roi e Ponthierry-Pringy. A linha segue um circuito com direção diferente pela manhã e pela noite para se adaptar ao tráfego. A frequência do horário de pico é aumentada para 30 minutos
TàD Sainte-Assise: Transport à la Demande retoma o serviço nas linhas J e O durante os horários de menor movimento
TàD Saint Fargeau: O Proxibus On-Demand Transport evolui e se torna TàD Saint-Fargeau. Agora possui uma operação zonal para mais liberdade e flexibilidade sem uma grade de horários, o dia todo
Linha C: extensão até a estação Livry-sur-Seine para melhorar a conexão entre o Parque Empresarial Vaux-le-Pénil, o centro de Melun e sua estação de trem, bem como os bairros residenciais de Vaux-le-Pénil e Livry-sur-Seine
Linha K: nova rota para um serviço mais direto para a estação de Melun e o centro da cidade, com maior frequência, especialmente no setor de La Rochette
Linha M: A Linha M está sendo desenvolvida para fortalecer os serviços escolares nos setores de Vaux-le-Pénil e Livry-sur-Seine e para oferecer um acesso adicional ao centro da cidade de Melun
Linha T: o trajeto da linha T foi modificado para oferecer um serviço direto entre o eco-distrito de Woodi, Rubelles, Maincy e o centro de Melun, com sua estação durante o horário de pico
TàD Melun Nord: o serviço de Transporte Sob Demanda é estendido durante todo o dia, das 06h30 às 20h00
TàD Linha N: a Linha N de Transporte Responsivo à Demanda está evoluindo com um serviço inovador para o serviço de Vaux-le-Pénil e, em particular, sua Zona de Negócios. Assim, a linha N torna-se uma linha TàD a partir da parada Foch Niepce para um serviço mais refinado e flexível ao Parque Empresarial Vaux-le-Pénil e seus arredores
Linha 34: oferta aprimorada com 4 partidas adicionais por dia
Itinerários redesenhados e uma oferta adaptada no setor nordeste de Marne-la-Vallée (Esbly, Jablines, Quincy-Voisins)
Transporte sob demanda Marne-la-Vallée: viagens para/do Grand Hôpital de l'Est Francilien / Marne-la-Vallée serão possíveis, mediante reserva, de segunda a domingo com horário estendido. A Marne-la-Vallée TàD agora oferece serviços para:
Gare Soirée - das estações Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord
Estação de trem diurna - de/para as estações Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), estação Marne-la-Vallée Chessy Nord
Ilha de Lazer Jablines
Grand Hôpital de l'Est Francilien, site de Marne-la-Vallée
Linha 702 : 1 em cada 2 viagens é estendida até a estação Louvres. Serviço para 2 novas paradas em Vémars (ZI Vémars Nord e Pierre Curie). Reforço da oferta durante os horários de pico, pela manhã e à noite,
Linha 95-01 : criação de uma oferta aos sábados, das 5h50 às 20h43.
Linha 19 : modificação do trajeto com o fim do serviço para a comuna de Le Pin. Melhoria do serviço para Villevaudé para responder à nova setorização das escolas secundárias, que liga Villevaudé ao Collège Marthe Simard em Villeparisis. Ajuste dos horários para corresponder às entradas e saídas do Collège Marthe Simard. Mudança de itinerário em Villeparisis