Volta às aulas 2021: aumento da oferta de transporte nos subúrbios periféricos

A oeste

Mantois

  • O Transporte Responsivo à Demanda Mantois está evoluindo: o antigo serviço Tamy torna-se o Transporte Responsivo à Demanda Mantois e integra 8 novos municípios.
  • Linha M: Reforço dos serviços e extensão aos domingos [a partir de 30 de agosto]
  • As linhas mudam de número e os preços são simplificados para linhas que saem da Île-de-France

Poissy – Les Mureaux

  • Criação do Meulan – Les Mureaux Transporte Responsivo à Demanda: 9 municípios atendidos, distribuídos em 2 zonas [a partir de 30 de agosto]
  • Linha 3: reforço da oferta e melhoria da legibilidade da linha, que é dividida em 3 linhas - 1 linha regular e 2 linhas escolares [a partir de 23 de agosto]
  • Cinco novos "ônibus noturnos" para melhorar a concordância entre ônibus e trens à noite, das estações Les Mureaux, Poissy e Verneuil-Vernouillet [a partir de 23 de agosto]

A leste

Meaux

Os novos serviços de Transporte Responsivo à Demanda em Meaux

Grande Melun

  • Linha A: o trajeto da linha A é simplificado no setor Saint-Fargeau-Ponthierry para melhor legibilidade da oferta
  • Linha O: o trajeto da linha O foi modificado em Boissise-le-Roi e Pringy para um trajeto mais direto, o que permite atender os bairros mais densos conectando-os a estações de trem, centros comerciais e ao centro da cidade de Saint-Fargeau-Ponthierry
  • Linha J: a linha J é estendida até a estação Ponthierry-Pringy, a partir da estação Mée-sur-Seine, passando por Boissettes e Boissise-la-Bertrand
  • Linha I: O trajeto da linha I foi modificado para oferecer um acesso às estações Boissise-le-Roi e Ponthierry-Pringy. A linha segue um circuito com direção diferente pela manhã e pela noite para se adaptar ao tráfego. A frequência do horário de pico é aumentada para 30 minutos
  • TàD Sainte-Assise: Transport à la Demande retoma o serviço nas linhas J e O durante os horários de menor movimento
  • TàD Saint Fargeau : O Proxibus On-Demand Transport evolui e se torna TàD Saint-Fargeau. Agora possui uma operação zonal para mais liberdade e flexibilidade sem uma grade de horários, o dia todo
  • Linha C: extensão até a estação Livry-sur-Seine para melhorar a conexão entre o Parque Empresarial Vaux-le-Pénil, o centro de Melun e sua estação de trem, bem como os bairros residenciais de Vaux-le-Pénil e Livry-sur-Seine
  • Linha K: nova rota para um serviço mais direto para a estação de Melun e o centro da cidade, com maior frequência, especialmente no setor de La Rochette
  • Linha M: A Linha M está sendo desenvolvida para fortalecer os serviços escolares nos setores de Vaux-le-Pénil e Livry-sur-Seine e para oferecer um acesso adicional ao centro da cidade de Melun
  • Linha T: o trajeto da linha T foi modificado para oferecer um serviço direto entre o eco-distrito de Woodi, Rubelles, Maincy e o centro de Melun, com sua estação durante o horário de pico
  • TàD Melun Nord: o serviço de Transporte Sob Demanda é estendido durante todo o dia, das 06h30 às 20h00
  • TàD Linha N : a Linha N de Transporte Responsivo à Demanda está evoluindo com um serviço inovador para o serviço de Vaux-le-Pénil e, em particular, sua Zona de Negócios. Assim, a linha N torna-se uma linha TàD a partir da parada Foch Niepce para um serviço mais refinado e flexível ao Parque Empresarial Vaux-le-Pénil e seus arredores

Marne-la-Vallée

  • Ligação Lagny-sur-Marne <> Estação simplificada Marne-la-Vallée Chessy e serviço reforçado para Lagny:
    indefinidoindefinidoindefinidoindefinido
  • Serviço simplificado às escolas a partir de 02 de setembro de 2021:
    indefinidoindefinidoindefinido
  • Linha 34: oferta aprimorada com 4 partidas adicionais por dia
  • Itinerários redesenhados e uma oferta adaptada no setor nordeste de Marne-la-Vallée (Esbly, Jablines, Quincy-Voisins)
  • Transporte sob demanda Marne-la-Vallée: viagens para/do Grand Hôpital de l'Est Francilien / Marne-la-Vallée serão possíveis, mediante reserva, de segunda a domingo com horário estendido. A Marne-la-Vallée TàD agora oferece serviços para:
  1. Gare Soirée - das estações Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord
  2. Estação de trem diurna - de/para as estações Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), estação Marne-la-Vallée Chessy Nord
  3. Ilha de Lazer Jablines
  4. Grand Hôpital de l'Est Francilien, site de Marne-la-Vallée
  5. Mercados em Lagny-sur-Marne e Magny-le-Hongre

Ao norte

Setor Survilliers / Vémars / Villevaudé / Villeparisis

  • Linha 702 : 1 em cada 2 viagens é estendida até a estação Louvres. Serviço para 2 novas paradas em Vémars (ZI Vémars Nord e Pierre Curie). Reforço da oferta durante os horários de pico, pela manhã e à noite,
  • Linha 95-01 : criação de uma oferta aos sábados, das 5h50 às 20h43.
  • Linha 19 : modificação do trajeto com o fim do serviço para a comuna de Le Pin. Melhoria do serviço para Villevaudé para responder à nova setorização das escolas secundárias, que liga Villevaudé ao Collège Marthe Simard em Villeparisis. Ajuste dos horários para corresponder às entradas e saídas do Collège Marthe Simard. Mudança de itinerário em Villeparisis

Reurbanização das linhas no setor Villeparisis - Mitry-Le-Neuf

  • Linhas 3 : a linha 3B é removida e a linha 3A é reforçada
  • Linha 16: modificação da rota, terminal da estação Mitry Claye em vez de Compans. O intervalo de horas de pico foi modificado para otimizar a frota de veículos. Tempo Melhorado
  • Linha 23: reforço de 3 viagens matinais e vespertinas durante a semana e nos fins de semana
  • Linha 24: reforço de 3 viagens matinais e vespertinas durante a semana e nos fins de semana. Extensão para a estação "École de la Fontaine", que se torna o novo terminal no município de Compans
  • Linha 71: aumento de amplitude à noite. Reforço da oferta no fim de semana
  • Linhas 17-18-21: frequência melhor. Reforço da oferta aos sábados. Criação de uma oferta aos domingos à tarde

Vale de Montmorency

  • Linha 37: Quatro novas paradas serão agora atendidas na linha 37, no município de Montmagny, para permitir o acesso à Universidade Sorbonne-Paris-Nord e ao Centro Comercial Les Sablons

Vexin