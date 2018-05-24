Greves da SNCF: Assinantes do Navigo e do Imagine R serão compensados

A SNCF reembolsará aos assinantes da região da Île-de-France 50% do passe Navigo e do cartão Imagine R tanto para abril quanto para maio. Para os empregados que se beneficiam do reembolso do empregador por metade do valor, esse gesto comercial equivale a dois meses de subscrição.

Além disso, para as linhas que foram danificadas, sem trens e sem alternativas, especialmente em Seine-et-Marne, foi acordado fazer um gesto adicional, cujas modalidades ainda precisam ser definidas.

Os termos de compensação estão especificados no site mondedommagement.transilien.com, criado pela SNCF desde 19 de junho.

Valérie Pécresse decidiu essas medidas de remuneração junto com o presidente do conselho de administração da SNCF e presidente e CEO da Épic SNCF Mobilités, Guillaume Pepy, e o diretor-geral da SNCF Transilien, Alain Krakovitch. O acordo alcançado é resultado de inúmeras trocas entre a Île-de-France Mobilités e a SNCF. Também leva em conta as preocupações dos usuários reunidos pelo presidente em 17 de maio, na presença de Alain Krakovitch.