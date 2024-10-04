Hackathon 2024: Inteligência Artificial e Mobilidade
O que é o Hackathon de Mobilidade de IA 2024? Dois dias organizados pela Île-de-France Mobilités sobre o potencial da IA na melhoria dos serviços de mobilidade.
O objetivo? Apresentar ideias inovadoras e protótipos para explorar o uso e os limites da IA nessa área.
Quando e onde acontecerá o Hackathon IA Mobilités 2024?
O Hackathon acontecerá na quinta e sexta-feira, 21 e 22 de novembro de 2024, no Liberté Living-Lab, 9 rue d'Alexandrie (75002, Paris).
Hackathon 2024: qual é o programa?
Durante esses dois dias, a Île-de-France Mobilités fornecerá aos participantes novos dados em um ambiente técnico inovador.
Você terá a escolha entre estar imerso em uma equipe multihabilidade ou propor sua própria equipe já formada. Você trabalhará de forma colegiada em torno de desafios pré-definidos, com dados de mobilidade em "condições reais".
Quais são os desafios?
- Desafio 1 - Melhorar a acessibilidade dos serviços de mobilidade
- Desafio 2 - Construir uma caixa de ferramentas para acelerar o desenvolvimento de IA em benefício dos usuários
- Desafio 3 - Melhorar as previsões de mobilidade
- Desafio 4 - Personalizando a experiência do usuário dos serviços digitais para o viajante
Para cada desafio, os participantes poderão explorar caminhos para o desenvolvimento de IA econômica que limite o consumo de recursos técnicos à necessidade adequada do projeto proposto. Uma sobriedade no uso de dados e modelos, que será colocada a serviço da criatividade nas soluções propostas.
Posso me registrar e como posso participar?
Você é um profissional, especialista, estudante ou aprendiz de ciência de dados, análise de dados, design de informação, processamento de linguagem natural (PLN), engenharia ou desenvolvimento de IA?
Participe do desafio e responda ao desafio escolhido registrando-se online.
Bom saber
- Você pode se registrar individualmente ou com várias pessoas sem ter uma equipe completa, mas também pode propor uma equipe que já tenha sido formada.
- Uma confirmação da sua participação será enviada por e-mail.
A pré-inscrição está aberta de 1º de outubro a 8 de novembro de 2024.
Antes de vir: dois webinars para se preparar para o Hackathon
Antes da sua visita presencial, nos dias 21 e 22 de novembro de 2024, você será convidado a participar de dois webinars :
- Quinta-feira, 7 de novembro de 2024, das 12h às 13h: onde você será apresentado aos recursos e dados disponíveis durante o Hackathon
- Quinta-feira, 14 de novembro, das 12h às 13h: para formar e reunir as equipes.