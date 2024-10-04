Hackathon 2024: Inteligência Artificial e Mobilidade

Hackathon 2024: qual é o programa?

Durante esses dois dias, a Île-de-France Mobilités fornecerá aos participantes novos dados em um ambiente técnico inovador.

Você terá a escolha entre estar imerso em uma equipe multihabilidade ou propor sua própria equipe já formada. Você trabalhará de forma colegiada em torno de desafios pré-definidos, com dados de mobilidade em "condições reais".

Quais são os desafios?

Desafio 1 - Melhorar a acessibilidade dos serviços de mobilidade

- Melhorar a acessibilidade dos serviços de mobilidade Desafio 2 - Construir uma caixa de ferramentas para acelerar o desenvolvimento de IA em benefício dos usuários

- Construir uma caixa de ferramentas para acelerar o desenvolvimento de IA em benefício dos usuários Desafio 3 - Melhorar as previsões de mobilidade

- Melhorar as previsões de mobilidade Desafio 4 - Personalizando a experiência do usuário dos serviços digitais para o viajante

Para cada desafio, os participantes poderão explorar caminhos para o desenvolvimento de IA econômica que limite o consumo de recursos técnicos à necessidade adequada do projeto proposto. Uma sobriedade no uso de dados e modelos, que será colocada a serviço da criatividade nas soluções propostas.