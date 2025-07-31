O que ver e fazer em agosto na Île-de-France?

Quase podemos imaginar isso a partir de um romance antigo: Elisabethville é um resort à beira-mar fluvial que se estende pelas comunas de Épône e Aubergenville (Yvelines). Foi fundada em 1928, projetada como uma "Paris-Plage" para famílias parisienses em busca de vegetação. O resultado? Uma cidade-jardim inspirada em modelos ingleses, com planta em forma de estrela, vilas art déco e ruas com nomes floridos. E um nome em homenagem à Rainha dos Belgas, Elisabeth, pelo detalhe chique.

Entre o Sena e os pavilhões retrô, ainda é possível encontrar becos tranquilos que levam às margens, longe do agito da cidade. Mas não é apenas um cartão postal: nos anos 1950, o fabricante Renault instalou-se ao lado, e com a fábrica nasceu o conjunto residencial Zehrfuss. Edifícios sobre palafitas, assinados pelo mesmo arquiteto da sede da Unesco em Paris (Bernard Zehrfuss), foram projetados para abrigar os trabalhadores.

O que você fará lá: uma caminhada fresca com pausas na natureza, a descoberta do patrimônio e da arquitetura social dos anos 1950 e um pouco de cheiro de história esquecida.