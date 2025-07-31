O que ver e fazer em agosto na Île-de-France?
Nossas quatro recomendações foram divulgadas em agosto de 2025
Para ajudar você (de verdade) a explorar a Île-de-France ao longo do ano, compartilhamos quatro recomendações com você a cada mês.
Lugares míticos, como pequenos pedaços escondidos. O que eles têm em comum? Todos eles são acessíveis por transporte público.
Marque no calendário, começa.
Cultura: Entrando na fábrica de filmes de animação em Gentilly
Um passeio cultural, no fresco, e isso não custa nada: é possível neste verão em Gentilly, no Lavoir Numérique (RER B). Até 17 de agosto, a exposição "Por detrás da tela, a produção do filme animado" convida você a descobrir, gratuitamente, todas as etapas da criação de um filme animado, desde o primeiro esboço até a imagem final.
No programa: storyboards, modelos, ensaios, cenários, trabalhos de alunos da Escola Georges Méliès e um novo curta-metragem em stop-motion feito especialmente para a exposição. O suficiente para se imergir em um universo entre artesanato e tecnologia, acessível a todos, sem precisar passar pela bilheteria.
Como chegar lá?
4 rue de Freiberg, 94250, Gentilly:
- RER B - estação "Gentilly"
- Linha 14 do metrô - estação "Hôpital Bicêtre"
- Bonde T3a - estação "Stade Charléty"
Caminhada: Caminhada imersiva na floresta de Sénart
Temos um desejo por frescura, não temos? Venha, vamos pegar o RER D, em direção a Brunoy e à maravilhosa floresta de Sénart, para uma caminhada de 14 a 18 km (dependendo da sua forma do dia).
No programa, um passeio de meio dia entre árvores majestosas, lagos românticos e passeios pelas margens do Yerres e do Sena, até a estação Ris-Oranguís.
Informações práticas
- Acesso : Estação Brunoy (RER D), retorno via estação Ris-Orangis (RER D)
- Duração da caminhada : cerca de 4 horas
Herança: Volte no tempo em Elisabethville, a esquecida Paris-Plage dos anos 1920
Quase podemos imaginar isso a partir de um romance antigo: Elisabethville é um resort à beira-mar fluvial que se estende pelas comunas de Épône e Aubergenville (Yvelines). Foi fundada em 1928, projetada como uma "Paris-Plage" para famílias parisienses em busca de vegetação. O resultado? Uma cidade-jardim inspirada em modelos ingleses, com planta em forma de estrela, vilas art déco e ruas com nomes floridos. E um nome em homenagem à Rainha dos Belgas, Elisabeth, pelo detalhe chique.
Entre o Sena e os pavilhões retrô, ainda é possível encontrar becos tranquilos que levam às margens, longe do agito da cidade. Mas não é apenas um cartão postal: nos anos 1950, o fabricante Renault instalou-se ao lado, e com a fábrica nasceu o conjunto residencial Zehrfuss. Edifícios sobre palafitas, assinados pelo mesmo arquiteto da sede da Unesco em Paris (Bernard Zehrfuss), foram projetados para abrigar os trabalhadores.
O que você fará lá: uma caminhada fresca com pausas na natureza, a descoberta do patrimônio e da arquitetura social dos anos 1950 e um pouco de cheiro de história esquecida.
Para aproveitá-la: cerca de 9 km de caminhada entre a estação, a "praia" e o Biotope du Bout du Monde(uma antiga pedreira transformada em área natural em 1999, com um grande corpo d'água e 189 espécies de aves) ao longo do Mauldre e do Giboin. A rota segue ruas suburbanas com charme retrô antes de emergir nas margens verdes. Lugar perfeito para um piquenique à sombra, ou simplesmente para desacelerar o ritmo em meados de agosto.
Informações práticas
- Acesso : Estação Aubergenville Élisabethville (linha J)
- Duração da caminhada : cerca de 2h35 ida e volta
Natureza: Um piquenique com vista para toda Paris
Projetado por André Le Nôtre (com licença), o famoso jardineiro de Luís XIV e designer dos jardins do Palácio de Versalhes, este vasto terraço gramado aos pés do Observatório de Meudon pode muito bem se tornar seu local favorito para piquenique.
Imagine: por um lado, Paris está aberta para você, até onde a vista alcança. Por outro, é a bela e densa floresta de Meudon. Acima dos seus sanduíches, a cúpula do Observatório tem observado o céu desde 1876 (hoje só o sol).
Você é preguiçoso demais para cozinhar seu próprio piquenique? Você deve saber que um pequeno café foi montado no coração do terraço da Loggia, um dos últimos vestígios do histórico castelo de Meudon.
Após o almoço, faça uma breve caminhada digestiva até a monumental escadaria que leva à piscina e, abaixo, à Orangerie erguida por Louis Le Vau no século XVII e que permaneceu intacta desde então.
Como chegar lá?
- RER C - Estação Meudon Val Fleury
- Linha N - Meudon