O que ver e fazer em setembro na Île-de-France?
Nossas quatro recomendações foram divulgadas em setembro de 2025
Quando o verão chega ao fim, uma das coisas que mais queremos (ou precisamos) fazer é ficar puxando a manga para que dure um pouco. Então, o sino de volta às aulas pode ter tocado, mas não o das descobertas para aproveitar plenamente a Île-de-France em setembro.
Natureza, cultura, caminhadas, patrimônio
Marque no calendário, lá vamos nós de novo para boas ideias para passeios deste mês!
Noisiel, neste fim de semana? Exposição gratuita, margens e jornada arquitetônica
Noisiel é uma cidade em Seine-et-Marne que pode ser encontrada na rota do RER A, e que esconde belezas arquitetônicas e cantos verdes que são a inveja de Paris.
Primeira parada - Parque Noisiel
Um poço verde quatro vezes maior que o Jardin du Luxembourg, você pode encontrar burros, vacas ou ovelhas cortando as colinas e fazer belas caminhadas às margens do Marne, com vista para as antigas e elegantes fábricas da Fábrica de Chocolate de Menier.
Noisiel para sempre ligado ao nome Menier
Menier, para amantes de história, é o nome de um fabricante francês de chocolate. No século XIX, um farmacêutico teve a (brilhante?) ideia de cobrir seus medicamentos com chocolate. Uma coisa levou à outra, ele largou as drogas para montar a maior fábrica de chocolate do mundo.
Ao redor da fábrica, foi construída uma verdadeira cidade industrial : com casas para os trabalhadores, uma escola para seus filhos, lojas e uma fazenda para abastecer todas essas pessoas bonitas. Sua arquitetura (a maior parte listada como Monumento Histórico), típica do século XIX, é resplandecente.
Segunda parada - La Ferme du Buisson, exposição, descobertas e compartilhamento
Embora a fábrica tenha falido no final dos anos sessenta, enfraquecida pela concorrência internacional e pelo período entre guerras, todo o complexo foi agora reabilitado. Incluindo a famosa fazenda, nossa próxima parada.
Um salão de performances, cinema de arte e centro de arte contemporânea que recebe muitos eventos, a Ferme du Buisson foi reabilitada e transformada em um lugar alegre de cultura, vida e compartilhamento, com um espaço ao ar livre. A boa notícia? As exposições do centro de arte são gratuitas.
E psst
Em setembro, o Collectif Porte 27 apresenta seu espetáculo Dans le sens contraire au sens du vent, entre teatro e circo, com muitas datas livres em setembro.
Como chegar lá?
- Por RER A : Parada barulhenta
Enghien-les-Bains: o 4-em-1 que todos concordam
Você sabia que na Île-de-France havia uma fonte termal?
E que era o mais sulfuroso (rico em enxofre) de todo o país? Bem-vindo a Enghien-les-Bains, no coração do Val-d'Oise.
Um resort termal apreciado por artistas, pensadores e pela bela burguesia europeia do século XIX, Enghien-les-Bains é uma cidade bonita, com suas belas vilas, seus jardins e seu grande lago, para onde tudo se volta.
Três quilômetros de caminhada ao redor do lago
Ao caminhar, você pode ver plátanos centenários, jardins bem cuidados, um píer lindo, vistas deslumbrantes do lago e pessoas corajosas em plena atividade (você pode pescar, velejar, pedalar ou remar).
Descansar, caminhar, aproveitar a frescura da natureza ou simplesmente tirar uma pausa merecida com uma vista que vai te levar em uma jornada: na nossa opinião, é sempre uma boa ideia.
Como chegar lá?
- Com o Transilien H : Enghien-les-Bains paragem
Dias Europeus do Patrimônio: três dias para redescobrir a Île-de-France
Na sexta-feira, 19, sábado, 20 e domingo, 21 de setembro de 2025, são os Dias Europeus do Patrimônio em toda a França.
Por três dias, locais geralmente fechados ao público abrem suas portas gratuitamente ou a preços baixos, para:
- conferências e mesas-redondas,
- visitas guiadas,
- Shows,
- e imersões sem precedentes através da herança francesa.
E psst
Para todos aqueles que não têm inspiração e não sabem a quem recorrer entre centenas de eventos: o escritório de turismo de Paris, Paris Je t'aime, fez uma pequena seleção.
Exposição fotográfica - a poesia do comum: Gentilly e seus habitantes capturados por Robert Doisneau
Talvez o nome Robert Doisneau te soe familiar?
Ele é fotógrafo nascido no Val-de-Marne (em Gentilly). Exibindo da França aos Estados Unidos, ele fotografou tanto os desconhecidos quanto os maiores artistas de sua época.
Beijos roubados, jogos infantis, cenas da vida comum...
Figura central no movimento humanista na fotografia (um movimento interessado no humano por meio de cenas do cotidiano), ele é conhecido por ter capturado, dos anos 1940 aos anos 1980, a vida dos moradores de Île-de-France com poesia e ternura.
Cenas de vida, momentos suspensos, jogos infantis, ele conseguiu mostrar que você pode encontrar beleza onde menos espera: bem ao lado da sua casa.
A Casa de Fotografia Robert Doisneau e suas exposições em Gentilly
Em Gentilly, onde nasceu, está a Maison de la photographie Robert Doisneau. Durante todo o ano: três exposições com entrada gratuita, oficinas e exibições aguardam os curiosos.
Exposição fotográfica: Gentilly por Robert Doisneau de 19 de setembro de 2025 a 15 de fevereiro
Em setembro, uma nova exposição do trabalho de Doisneau começa em parceria com o estúdio Doisneau, que reúne fotos de Gentilly e seus habitantes, tiradas ao longo de toda a sua vida. Uma exposição gratuita para descobrir de 19 de setembro de 2025 a 15 de fevereiro de 2026, aberta de quarta a domingo, das 13h30 às 18h30 às 19h.
Como chegar lá?
1 rue de la Division du Général Leclerc, 94250, Gentilly
- Por RER B: Gentilly pare
- No metrô 14 : estação Hospital Bicêtre
- Pelo bonde 3a : Parada no Stade Charléty