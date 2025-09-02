O que ver e fazer em setembro na Île-de-France?

Primeira parada - Parque Noisiel

Um poço verde quatro vezes maior que o Jardin du Luxembourg, você pode encontrar burros, vacas ou ovelhas cortando as colinas e fazer belas caminhadas às margens do Marne, com vista para as antigas e elegantes fábricas da Fábrica de Chocolate de Menier.

Noisiel para sempre ligado ao nome Menier

Menier, para amantes de história, é o nome de um fabricante francês de chocolate. No século XIX, um farmacêutico teve a (brilhante?) ideia de cobrir seus medicamentos com chocolate. Uma coisa levou à outra, ele largou as drogas para montar a maior fábrica de chocolate do mundo.

Ao redor da fábrica, foi construída uma verdadeira cidade industrial : com casas para os trabalhadores, uma escola para seus filhos, lojas e uma fazenda para abastecer todas essas pessoas bonitas. Sua arquitetura (a maior parte listada como Monumento Histórico), típica do século XIX, é resplandecente.