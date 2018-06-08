Île-de-France Mobilités e 25 cidades europeias se comprometem a usar ônibus de "emissão zero"

O transporte rodoviário como um todo é responsável por 20% das emissões de gases de efeito estufa, óxidos de nitrogênio e partículas finas na Europa. A transição energética dos modos de transporte público é, portanto, uma grande questão de saúde pública na luta contra o congestionamento e a poluição. Para enfrentar esse desafio, a Île-de-France Mobilités propôs aos seus parceiros europeus atuarem juntos para acelerar a transição energética dos ônibus.

Na Île-de-France, essa transição já foi iniciada para alcançar veículos 100% limpos até 2025 para a área densa e para alcançar ônibus 100% limpos para toda a região até 2030. Para cumprir esse forte compromisso, a Île-de-France Mobilités lançou em janeiro passado a maior licitação da Europa para a compra de ônibus elétricos, com potencial de pedidos de 1.000 ônibus ao longo de 2 anos. Atenas, Madri, Londres e Berlim compartilham o mesmo ímpeto.

Com os ônibus a diesel ainda representando 90% da frota urbana hoje, a aceleração dessa transição para ônibus limpos não será alcançada sem a disposição de agir tanto política quanto industrialmente.

Por isso, por iniciativa de Valérie Pécresse, uma declaração conjunta foi assinada pelas autoridades organizadoras de transporte público das principais cidades europeias (EMTA), na presença da Ministra da Transição Ecológica e Inclusiva, responsável pelos Transportes, Élisabeth Borne, para reafirmar uma ambição comum de acelerar concretamente a adoção, pelas cidades europeias, de ônibus limpos em áreas urbanas.