Île-de-France Mobilités cria um serviço de aluguel de bicicletas elétricas
A bicicleta assistida eletricamente é a ferramenta ideal para todos aqueles que são alérgicos a bicicletas "clássicas". Ele permite que você vá facilmente a destinos de cerca de 9 km, independentemente da topologia da rota. Mas seu crescimento é desacelerado pelo alto custo de compra: entre 1500 e 2000€ para uma bicicleta robusta que permite todos os usos. Comparado aos 5 milhões de bicicletas "clássicas" frequentemente usadas como atividades de lazer, existem apenas 80.000 a 100.000 bicicletas com assistência elétrica na Île-de-France.
6 meses para o teste, 6 meses para convencer
Por isso, a Île-de-France Mobilités decidiu inventar um novo serviço de aluguel de bicicletas com assistência elétrica. Neste verão, lançará um concurso para disponibilizar 20.000 bicicletas assistidas eletricamente aos residentes da Île-de-France por um período de pelo menos 6 meses. Você pode encontrar todas as informações e se inscrever no site www.veligo-location.fr .
Logo um serviço de aluguel de bicicletas com assistência elétrica. Ideal para viagens curtas de 2 a 10 quilômetros entre casa e a estação de trem. Incentive os viajantes a deixarem seus veículos motorizados na garagem. Associado ao estacionamento seguro de Véligo. Bicicletas elétricas disponíveis para aluguel.
O objetivo do serviço Véligo Location é oferecer um sistema de assinatura mensal que pode ser reembolsado a 50% pelo empregador (no caso de viagens intermodais). O preço da assinatura, que ainda precisa ser determinado especialmente de acordo com as respostas aos concursos dos fabricantes, tem como objetivo ser um incentivo e acessível ao maior número possível de ciclistas.
A Île-de-France Mobilités quer alcançar uma taxa máxima de €40 por mês para o usuário antes da dedução do reembolso pelo empregador. A adaptação de uma tarifa para usuários não assalariados que não podem se beneficiar desse reembolso também está sendo estudada.
O serviço fornecerá aos residentes de Île-de-France uma bicicleta de boa qualidade que eles podem alugar sob sua responsabilidade. Deve ser implementado no primeiro semestre de 2019.