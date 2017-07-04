Île-de-France Mobilités cria um serviço de aluguel de bicicletas elétricas

O objetivo do serviço Véligo Location é oferecer um sistema de assinatura mensal que pode ser reembolsado a 50% pelo empregador (no caso de viagens intermodais). O preço da assinatura, que ainda precisa ser determinado especialmente de acordo com as respostas aos concursos dos fabricantes, tem como objetivo ser um incentivo e acessível ao maior número possível de ciclistas.

A Île-de-France Mobilités quer alcançar uma taxa máxima de €40 por mês para o usuário antes da dedução do reembolso pelo empregador. A adaptação de uma tarifa para usuários não assalariados que não podem se beneficiar desse reembolso também está sendo estudada.

O serviço fornecerá aos residentes de Île-de-France uma bicicleta de boa qualidade que eles podem alugar sob sua responsabilidade. Deve ser implementado no primeiro semestre de 2019.