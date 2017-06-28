Île-de-France Mobilités revela o novo mapa de ônibus de Paris

52 linhas alteradas, 4 criadas

O resultado é uma rede mais simples, adaptada às necessidades reais dos habitantes, com novos bairros atendidos, especialmente no leste de Paris. Mais da metade das linhas parisienses "de dois dígitos" serão modificadas (46 de 60) e 4 novas linhas serão criadas: 45 de Concorde para Aubervilliers / St-Denis; 59 de Clamart-Percy até Place d'Italie; 71 de Porte de la Villette até a Bibliothèque François-Mitterrand; 77 de Joinville-le-Pont até Gare de Lyon.



Um pedido importante dos habitantes da região da Île-de-France foi melhorar a conexão entre Paris e os municípios vizinhos. Assim, 6 linhas de ônibus "de 3 dígitos" também serão modificadas e quatro dessas linhas serão estendidas em Paris, criando novos serviços: estas são as linhas 163, 201, 215 e 325. O mapa antes/depois e os detalhes das mudanças podem ser consultados por meio deste link