Île-de-France Mobilités revela o novo mapa de ônibus de Paris
Desde 1950, a estrutura da rede de ônibus em Paris praticamente não mudou (rotas, terminais, etc.). A densidade dos serviços de ônibus nos distritos centrais é agora muito alta, enquanto as atividades e a população se desenvolveram principalmente nos arrondissements periféricos. Como parte do Grand Paris des Buses, a Île-de-France Mobilités, juntamente com a cidade de Paris e a RATP, iniciou um projeto para reestruturar essa rede de ônibus, que foi apresentado e trabalhado com moradores da Île-de-France, autoridades eleitas e associações de usuários durante uma ampla consulta pública iniciada em outubro de 2016
52 linhas alteradas, 4 criadas
O resultado é uma rede mais simples, adaptada às necessidades reais dos habitantes, com novos bairros atendidos, especialmente no leste de Paris. Mais da metade das linhas parisienses "de dois dígitos" serão modificadas (46 de 60) e 4 novas linhas serão criadas: 45 de Concorde para Aubervilliers / St-Denis; 59 de Clamart-Percy até Place d'Italie; 71 de Porte de la Villette até a Bibliothèque François-Mitterrand; 77 de Joinville-le-Pont até Gare de Lyon.
Um pedido importante dos habitantes da região da Île-de-France foi melhorar a conexão entre Paris e os municípios vizinhos. Assim, 6 linhas de ônibus "de 3 dígitos" também serão modificadas e quatro dessas linhas serão estendidas em Paris, criando novos serviços: estas são as linhas 163, 201, 215 e 325. O mapa antes/depois e os detalhes das mudanças podem ser consultados por meio deste link
Início do trabalho para implementação
Nos próximos meses, a cidade de Paris e as cidades vizinhas devem realizar as melhorias necessárias nas estradas (cruzamentos, faixas para ônibus, novos terminais, novas paradas, etc.) para cada uma das linhas. Além disso, serão necessários ônibus adicionais para atingir o nível desejado de suprimentos.
Por fim, a Île-de-France Mobilités deseja implementar um acordo com a Cidade de Paris, a Prefeitura de Paris e a RATP para garantir o cumprimento dos desenvolvimentos futuros e existentes (faixas de ônibus, paradas de ônibus, etc.), para que os ônibus possam circular melhor hoje.