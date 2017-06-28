Île-de-France Mobilités amplia o público coberto pelo transporte escolar
O transporte escolar adaptado permite que mais de 10.000 moradores de Île-de-France cheguem à escola a cada ano. Esse serviço específico, realizado com veículos de pequena capacidade e adaptado às necessidades dos alunos, é realizado porta a porta de acordo com os horários do curso.
Adaptação à escolaridade da criança
A Île-de-France Mobilités queria estender o cuidado a todos os alunos desde o início do ano letivo em setembro. Assim, estudantes de trabalho-estudo e todos aqueles que seguirem um curso de treinamento reconhecido pelo Estado estarão preocupados. A partir de agora, todas as jornadas de alunos e estudantes em programas de trabalho-estudo (contrato de aprendizagem ou profissionalização) serão cobertas, incluindo as viagens até o local de aprendizagem, e não mais apenas as viagens até a escola.
Estudantes de escolas de negócios, escolas de belas artes, faculdades de direito, algumas escolas de engenharia, faculdades de saúde também estão envolvidos.
Simplificando o acesso aos ônibus escolares
45.000 alunos utilizam uma das 880 rotas de ônibus escolares criadas pela Île-de-France Mobilités. Uma das condições para se beneficiar desse serviço é estar domiciliado a 3 km ou mais da escola. Uma regra que pode ser fonte de complicação para famílias que vivem na borda desses 3 km.
A Île-de-France Mobilités decidiu flexibilizar essa regra, permitindo que alunos matriculados em um grupo educacional intercomunitário (RPI) ou cujo trajeto de pedestres seja insuficiente ou inexistente, se beneficiem de um circuito especial, mesmo que morem a menos de 3 km da escola.