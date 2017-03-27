Île-de-France Mobilités e Kéolis testarão o novo ônibus elétrico Alstom-NTL na rede Versailles-Vélizy
Como parte do Grand Paris des Buses, Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) e presidente da região da Île-de-France, decidiu desenvolver uma rede de ônibus limpa estabelecendo como objetivo que 30% dos ônibus e ônibus da frota da Île-de-France sejam veículos limpos até 2020, e 100% até 2025 nas áreas mais poluídas e densas (híbridos, totalmente elétrico ou bio-NGV). Para alcançar esse objetivo ambicioso, a Île-de-France Mobilités está experimentando com operadores e fabricantes soluções tecnológicas inovadoras que podem ser implementadas em maior escala nos próximos anos.
Ônibus elétrico: uma nova implantação na linha 23 da rede de ônibus Versailles-Vélizy
Por isso, a Île-de-France Mobilités decidiu implantar na linha 23 da rede de ônibus Versailles-Vélizy, que conecta Versalles Europe e Vélizy 2, a nova solução de mobilidade 100% elétrica chamada Aptis, projetada pela Alstom e sua subsidiária NTL.
Essa implantação é baseada em uma parceria entre a Île-de-France Mobilités, a autoridade intermunicipal do Grand Parc de Versalhes e o grupo KEOLIS, operador da rede Versailles-Vélizy.
O primeiro veículo entrará na rede Versailles-Vélizy em maio de 2017 e, após uma série de testes, será colocado em serviço comercial na linha 23 por um período de um ano a partir de setembro de 2017.
A Linha 23 da rede Vélizy transporta 1.300 passageiros por dia e oferece uma ligação direta entre o centro comercial e de negócios de Vélizy 2 e o centro da cidade de Versalhes (Versalhes Europe). Essa linha de 13 km passa pelo coração dos bairros residenciais de Vélizy e segue a Avenue de Paris, que leva ao Palácio de Versalhes e à Prefeitura.
Há um ano, a Île-de-France Mobilités e a KEOLIS vêm testando a tecnologia de "autonomia total" para carregar no depósito durante a noite e vão avaliar a operação da tecnologia elétrica da ALSTOM em condições reais de operação (o consumo de eletricidade do ônibus e sua recarga, o comportamento das baterias e a operação do fornecimento de energia no depósito), mas também a manutenção nos aspectos mecânicos e elétricos e, finalmente, o modelo econômico e os custos operacionais do Veículo. O tráfego comercial nessa linha 100% elétrica foi lançado em setembro de 2017.
Também foi uma oportunidade para inaugurar o novo depósito de ônibus de nova geração em Vélizy-Villacoublay, que poderá manter tanto os veículos a diesel existentes quanto os de nova geração (híbridos e depois elétricos).
Essa implantação faz parte da deliberação de 6 de dezembro de 2016 sobre o Grand Paris des Buses adotada pelo Conselho Île-de-France Mobilités e da estratégia de transição energética que o grupo KEOLIS está implementando ao propor soluções inovadoras às autoridades organizadoras.