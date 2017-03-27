Île-de-France Mobilités e Kéolis testarão o novo ônibus elétrico Alstom-NTL na rede Versailles-Vélizy

A Linha 23 da rede Vélizy transporta 1.300 passageiros por dia e oferece uma ligação direta entre o centro comercial e de negócios de Vélizy 2 e o centro da cidade de Versalhes (Versalhes Europe). Essa linha de 13 km passa pelo coração dos bairros residenciais de Vélizy e segue a Avenue de Paris, que leva ao Palácio de Versalhes e à Prefeitura.

Há um ano, a Île-de-France Mobilités e a KEOLIS vêm testando a tecnologia de "autonomia total" para carregar no depósito durante a noite e vão avaliar a operação da tecnologia elétrica da ALSTOM em condições reais de operação (o consumo de eletricidade do ônibus e sua recarga, o comportamento das baterias e a operação do fornecimento de energia no depósito), mas também a manutenção nos aspectos mecânicos e elétricos e, finalmente, o modelo econômico e os custos operacionais do Veículo. O tráfego comercial nessa linha 100% elétrica foi lançado em setembro de 2017.

Também foi uma oportunidade para inaugurar o novo depósito de ônibus de nova geração em Vélizy-Villacoublay, que poderá manter tanto os veículos a diesel existentes quanto os de nova geração (híbridos e depois elétricos).

Essa implantação faz parte da deliberação de 6 de dezembro de 2016 sobre o Grand Paris des Buses adotada pelo Conselho Île-de-France Mobilités e da estratégia de transição energética que o grupo KEOLIS está implementando ao propor soluções inovadoras às autoridades organizadoras.