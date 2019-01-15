Île-de-France Mobilités e RATP confiam à CAF o programa de renovação dos trens RER A

O contrato cobre o projeto e a renovação dos 43 trens do MI2N por um valor de €121,3 milhões. Essa renovação, totalmente financiada pela Île-de-France Mobilités (50% do qual via contrato com a RATP), garantirá a consistência dos trens operados na linha e contribuirá para melhorar o conforto dos passageiros que utilizam a linha A.

A nova disposição dos vagões oferecerá uma nova atmosfera interna aos passageiros (laminação interna, novo revestimento de piso, substituição dos assentos, iluminação em LED), mais moderna e semelhante à dos trens recentes (MI09) que também equipam o RER A. Os primeiros trens reformados entrarão em operação em 2020.

Todos os trens serão equipados com sistemas de proteção por vídeo e telas de informações para passageiros, e serão equipados para permitir que pessoas com mobilidade reduzida se comuniquem com o motorista.

Essa reforma faz parte do plano de modernização dos trens na região da Île-de-France, lançado por Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e do IDFM, que planeja renovar ou comprar mais de 700 trens para melhorar a regularidade das linhas e oferecer mais conforto aos passageiros.

