Île-de-France Mobilités e RATP: um novo contrato a serviço de passageiros

O acordo entre a Île-de-France Mobilités e a RATP até o final de 2024 foi aprovado pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 14 de abril de 2021. No cerne desse último compromisso antes da abertura da rede de ônibus em Paris e nos subúrbios internos para a concorrência: a qualidade do serviço, a percepção dos passageiros e a modernização da rede.

Equipamentos renovados, serviços aprimorados: investimento em ascensão

Como uma rede de transporte bem funcionando é uma rede renovada e inovadora, a Île-de-France Mobilités está comprometida a investir €1,6 bilhão por ano com esse novo contrato. Isso é 4 vezes mais do que no contrato anterior. Esses investimentos serão usados para financiar, em particular, a renovação do material rodante (especialmente os bondes RER B e T1), o fim dos ônibus a diesel e o desenvolvimento de eco-estações, a aceleração da intermodalidade com a eventual criação de 10.000 vagas de estacionamento para bicicletas, além de melhorar as condições para os passageiros em estações e estações.