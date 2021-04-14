Île-de-France Mobilités e RATP: um novo contrato a serviço de passageiros
O acordo entre a Île-de-France Mobilités e a RATP até o final de 2024 foi aprovado pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 14 de abril de 2021. No cerne desse último compromisso antes da abertura da rede de ônibus em Paris e nos subúrbios internos para a concorrência: a qualidade do serviço, a percepção dos passageiros e a modernização da rede.
Equipamentos renovados, serviços aprimorados: investimento em ascensão
Como uma rede de transporte bem funcionando é uma rede renovada e inovadora, a Île-de-France Mobilités está comprometida a investir €1,6 bilhão por ano com esse novo contrato. Isso é 4 vezes mais do que no contrato anterior. Esses investimentos serão usados para financiar, em particular, a renovação do material rodante (especialmente os bondes RER B e T1), o fim dos ônibus a diesel e o desenvolvimento de eco-estações, a aceleração da intermodalidade com a eventual criação de 10.000 vagas de estacionamento para bicicletas, além de melhorar as condições para os passageiros em estações e estações.
FOCO
Tiros limpos! A operação "Clean Shots" destinou €60 milhões à limpeza da estação. O objetivo: a rápida modernização de uma dúzia de estações e a criação de 100 banheiros nas estações até 2024.
Penalidades e incentivos: viajantes pesam 10 vezes mais
As penalidades e incentivos financeiros foram muito aumentados em torno de um objetivo: melhorar a qualidade do serviço prestado. Assim, o envelope bônus/malus é multiplicado por 4 para atingir €100 milhões por ano, sendo 25% diretamente ligado à percepção dos passageiros , especialmente em relação à sua sensação de limpeza, danos (etiquetas) ou cuidados durante as obras. O peso dos passageiros na alocação de bônus ou penalidades é, portanto, multiplicado por 10 com um orçamento de €25 milhões, em comparação com €2,5 milhões no contrato anterior.
Infográfico sobre o contrato RATP x Île-de-France Mobilités
Comunicação, regularidade, segurança: indicadores de "melhor viagem"
No cerne do contrato com a RATP, os indicadores de desempenho estão associados a incentivos financeiros. O objetivo: oferecer aos passageiros a melhor experiência durante toda a viagem.
Neste ano, novos indicadores estão surgindo, como informações em tempo real sobre o tempo que os elevadores ou escadas rolantes levam para voltar a operar, regularidade em horários fora de pico no metrô, segurança, conforto ao dirigir a bordo de bondes e ônibus, disponibilidade de proteção por vídeo a bordo do metrô, entre outros. RER e bondes...
De todos os objetivos solicitados à RATP, três quartos foram aumentados, como informações dinâmicas sobre os passageiros a bordo dos trens, limpeza nas estações e nos trens, e a qualidade do contato com os passageiros. Além disso, diante do aumento do volume de trabalho na rede ferroviária na região da Île-de-France, foi solicitado um sistema específico para monitorar e controlar a qualidade do atendimento aos passageiros durante as obras.
Informações sobre passageiros: em tempo real e suporte
Como as informações dos passageiros estão no centro das missões de transporte, os investimentos possibilitarão saber em tempo real a disponibilidade de equipamentos (escadas rolantes, elevadores, etc.) ou a carga a bordo dos veículos. O novo contrato também prevê o desenvolvimento de soluções de orientação em espaços internos, especialmente para ajudar pessoas com mobilidade reduzida.
Transporte seguro
Os recursos da RATP foram fortalecidos para garantir a segurança dos passageiros: o quadro de funcionários do GPSR será aumentado (23 agentes adicionais) e a RATP fará maior uso da segurança privada (um total de mais de 100 agentes) para oferecer uma gama completa de serviços de segurança. A Île de France Mobilités está pedindo à RATP que aumente a luta contra o assédio no transporte.
Reembolsos automáticos
Assim como no contrato entre a Île-de-France Mobilités e a SNCF, esse acordo ratifica o reembolso automático das assinaturas em caso de falha – especialmente em caso de greve.
No RER A e B, o cálculo de bônus/malusos agora é realizado semanalmente, com objetivos por ramo e não mais por linha. No metrô, esse cálculo é mensal, com indicadores aprimorados para linhas automáticas e semiautomáticas.
No RER, se a pontualidade for inferior a 80% durante:
- 3 a 5 meses completos (não necessariamente contínuos) ao longo do ano-calendário: reembolso de metade de uma taxa mensal;
- 6 a 9 meses completos (não necessariamente contínuos) ao longo do ano-calendário: reembolso até uma taxa fixa mensal;
- Mais de 9 meses completos (não necessariamente contínuos) ao longo do ano civil: reembolso até uma taxa fixa mensal e meia.
Em caso de greve, se o serviço mínimo não for prestado, o reembolso será sistemático. E, pela primeira vez, se o serviço mínimo não for oferecido apenas em um ramal do metrô fora de Paris, os usuários envolvidos serão reembolsados, o que não era o caso antes.