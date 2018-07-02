A Île-de-France Mobilités está mudando o layout interno dos ônibus para melhorar o conforto dos passageiros

Ar-condicionado nos ônibus

A questão do conforto e, em particular , "Conforto climático" não é uma questão incidental, está no cerne das preocupações da Île-de-France Mobilités, a fim de melhorar as condições de transporte para todos os residentes da Île-de-France.

• Graças à renovação massiva dos trens lançada com a Revolução dos Transportes (67% dos 708 trens já foram encomendados), o ar-condicionado nos trens aumentará significativamente.

• Nos metrôs, os trens das linhas 1, 2, 5 e 9 beneficiam de ventilação refrigerada, assim como parte dos da linha 14. A renovação dos trens nas outras linhas está em andamento, começando pelas linhas 4 e 11, que também se beneficiarão da ventilação refrigerada.

• Todas as linhas de bonde possuem ar-condicionado, exceto o Bonde 1. Mas a renovação dos trens está planejada para 2022.

• A partir de 2019, os novos ônibus adquiridos pela Île-de-France Mobilités serão equipados com ar-condicionado macio.

Essa decisão segue trabalhos realizados em consulta com a FNAUT, visando definir as condições climáticas de conforto adaptadas aos diferentes tipos de ônibus.

Os fabricantes serão chamados a apresentar propostas otimizadas para ventilação refrigerada em futuras licitações.

Este projeto de ar-condicionado nos ônibus faz parte de um desejo mais amplo de melhorar o conforto nos ônibus em Île-de-France, com uma reflexão completa sobre o design de interiores dos ônibus.