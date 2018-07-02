A Île-de-France Mobilités está mudando o layout interno dos ônibus para melhorar o conforto dos passageiros
1 – Um novo padrão de conforto para todos os ônibus da Île-de-France
- Mais segurança graças às câmeras e iluminação reforçada, inclusive sob os bancos.
- Movimentação mais fácil dentro do ônibus com um corredor central mais largo e uma terceira porta de saída
- Mais conforto: tomadas USB, suportes para ficar em pé, bancos rebatíveis, espaço para objetos grandes, conforto nos assentos e trabalhos leves
- Acessibilidade aprimorada, com espaços diferenciados e claramente identificados para cadeiras de rodas e carrinhos de bebê, e assentos reservados para pessoas frágeis de outra cor, permitindo identificação rápida
- Informações mais claras e homogêneas sobre os passageiros graças a uma identidade comum (placas, marcos e códigos comuns em todos os ônibus), bem como à possibilidade de transmitir mensagens de áudio (por exemplo, para lembrar a possibilidade de parar sob demanda à noite)
- Limpeza aprimorada graças a materiais projetados para serem fáceis de manter.
2 – Economias de escala
A Île-de-France Mobilités está atualmente financiando a renovação por operadores de suas frotas, representando, no total, 9.500 ônibus na Île-de-France. A abordagem para padronizar equipamentos que contribui para o conforto dos passageiros traz muitas vantagens operacionais e econômicas:
- Manutenção simplificada (peças sobressalentes padronizadas),
- Operação mais fácil: os veículos são iguais em todos os lugares, o que facilita a gestão de mudanças operacionais (reforços ocasionais, panes, etc.)
- Economias de escala: a produção em larga escala limita o número de referências e possibilita adquirir a um custo menor.
3 – Uma reflexão para antecipar a chegada da competição
A rede de transporte em Île-de-France deve constituir uma única rede de transporte. A Île-de-France Mobilités é a garantidora da qualidade do serviço prestado.
O cronograma para a licitação competitiva dos operadores de transporte é estabelecido por lei:
- 2021 para ônibus nos subúrbios externos
- 2024 para os ônibus da RATP
4 – Um projeto comum para todos os ônibus da região da Île-de-France
Com uma pintura nas cores da Île-de-Mobilités para todos os novos ônibus e especificações comuns para o design de interiores dos ônibus para mercados futuros, a Île-de-France Mobilités definiu um design comum para todos os ônibus da região da Île-de-France, o que contribui para fortalecer a identidade do transporte público na Île-de-France.
Zoom: o exemplo do tecido Île-de-France Mobilités
Uma linha de 16 cores foi definida pela Île-de-France Mobilités, que agora permitirá equipar todos os trens, metrôs, ônibus e bondes com várias combinações de cores, dependendo do projeto.
Existem vários objetivos nessa abordagem:
- Eficiência econômica: racionalização dos pedidos de tecidos e industrialização de uma única linha de tecidos, em vez de várias dezenas atualmente
- Facilidade de reabastecimento, manutenção e armazenamento para os porta-aviões
- Definição de padrões de qualidade homogêneos e eficientes para a composição do tecido (resistência ao desgaste, facilidade de limpeza, etc.)
- Desenvolvimento de um sistema coerente para a rede aos olhos dos passageiros
O padrão ("Território") desse tecido foi escolhido pelos habitantes da região da Île-de-France em julho de 2017 durante uma consulta online: esse motivo (entre três opções) conquistou 43% dos votos dos 70.000 residentes da Île-de-France que visitaram o site dedicado à consulta.
O padrão é composto por linhas coloridas, semelhantes às linhas da rede de transporte, que são sobrepostas a um fundo de tom a ton.
Ar-condicionado nos ônibus
A questão do conforto e, em particular , "Conforto climático" não é uma questão incidental, está no cerne das preocupações da Île-de-France Mobilités, a fim de melhorar as condições de transporte para todos os residentes da Île-de-France.
• Graças à renovação massiva dos trens lançada com a Revolução dos Transportes (67% dos 708 trens já foram encomendados), o ar-condicionado nos trens aumentará significativamente.
• Nos metrôs, os trens das linhas 1, 2, 5 e 9 beneficiam de ventilação refrigerada, assim como parte dos da linha 14. A renovação dos trens nas outras linhas está em andamento, começando pelas linhas 4 e 11, que também se beneficiarão da ventilação refrigerada.
• Todas as linhas de bonde possuem ar-condicionado, exceto o Bonde 1. Mas a renovação dos trens está planejada para 2022.
• A partir de 2019, os novos ônibus adquiridos pela Île-de-France Mobilités serão equipados com ar-condicionado macio.
Essa decisão segue trabalhos realizados em consulta com a FNAUT, visando definir as condições climáticas de conforto adaptadas aos diferentes tipos de ônibus.
Os fabricantes serão chamados a apresentar propostas otimizadas para ventilação refrigerada em futuras licitações.
Este projeto de ar-condicionado nos ônibus faz parte de um desejo mais amplo de melhorar o conforto nos ônibus em Île-de-France, com uma reflexão completa sobre o design de interiores dos ônibus.