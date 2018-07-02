A Île-de-France Mobilités está mudando o layout interno dos ônibus para melhorar o conforto dos passageiros

Ônibus na parada
A Île-de-France Mobilités está mudando o layout interno dos ônibus para melhorar o conforto dos passageiros

1 – Um novo padrão de conforto para todos os ônibus da Île-de-France

  • Mais segurança graças às câmeras e iluminação reforçada, inclusive sob os bancos.
  • Movimentação mais fácil dentro do ônibus com um corredor central mais largo e uma terceira porta de saída
  • Mais conforto: tomadas USB, suportes para ficar em pé, bancos rebatíveis, espaço para objetos grandes, conforto nos assentos e trabalhos leves
  • Acessibilidade aprimorada, com espaços diferenciados e claramente identificados para cadeiras de rodas e carrinhos de bebê, e assentos reservados para pessoas frágeis de outra cor, permitindo identificação rápida
  • Informações mais claras e homogêneas sobre os passageiros graças a uma identidade comum (placas, marcos e códigos comuns em todos os ônibus), bem como à possibilidade de transmitir mensagens de áudio (por exemplo, para lembrar a possibilidade de parar sob demanda à noite)
  • Limpeza aprimorada graças a materiais projetados para serem fáceis de manter.

2 – Economias de escala

A Île-de-France Mobilités está atualmente financiando a renovação por operadores de suas frotas, representando, no total, 9.500 ônibus na Île-de-France. A abordagem para padronizar equipamentos que contribui para o conforto dos passageiros traz muitas vantagens operacionais e econômicas:

  • Manutenção simplificada (peças sobressalentes padronizadas),
  • Operação mais fácil: os veículos são iguais em todos os lugares, o que facilita a gestão de mudanças operacionais (reforços ocasionais, panes, etc.)
  • Economias de escala: a produção em larga escala limita o número de referências e possibilita adquirir a um custo menor.

3 – Uma reflexão para antecipar a chegada da competição

A rede de transporte em Île-de-France deve constituir uma única rede de transporte. A Île-de-France Mobilités é a garantidora da qualidade do serviço prestado.

O cronograma para a licitação competitiva dos operadores de transporte é estabelecido por lei:

  • 2021 para ônibus nos subúrbios externos
  • 2024 para os ônibus da RATP

4 – Um projeto comum para todos os ônibus da região da Île-de-France

Com uma pintura nas cores da Île-de-Mobilités para todos os novos ônibus e especificações comuns para o design de interiores dos ônibus para mercados futuros, a Île-de-France Mobilités definiu um design comum para todos os ônibus da região da Île-de-France, o que contribui para fortalecer a identidade do transporte público na Île-de-France.

Zoom: o exemplo do tecido Île-de-France Mobilités

Uma linha de 16 cores foi definida pela Île-de-France Mobilités, que agora permitirá equipar todos os trens, metrôs, ônibus e bondes com várias combinações de cores, dependendo do projeto.

Existem vários objetivos nessa abordagem:

  • Eficiência econômica: racionalização dos pedidos de tecidos e industrialização de uma única linha de tecidos, em vez de várias dezenas atualmente
  • Facilidade de reabastecimento, manutenção e armazenamento para os porta-aviões
  • Definição de padrões de qualidade homogêneos e eficientes para a composição do tecido (resistência ao desgaste, facilidade de limpeza, etc.)
  • Desenvolvimento de um sistema coerente para a rede aos olhos dos passageiros

O padrão ("Território") desse tecido foi escolhido pelos habitantes da região da Île-de-France em julho de 2017 durante uma consulta online: esse motivo (entre três opções) conquistou 43% dos votos dos 70.000 residentes da Île-de-France que visitaram o site dedicado à consulta.

O padrão é composto por linhas coloridas, semelhantes às linhas da rede de transporte, que são sobrepostas a um fundo de tom a ton.

Para poder ver este vídeo, deve

Ar-condicionado nos ônibus

A questão do conforto e, em particular , "Conforto climático" não é uma questão incidental, está no cerne das preocupações da Île-de-France Mobilités, a fim de melhorar as condições de transporte para todos os residentes da Île-de-France.

• Graças à renovação massiva dos trens lançada com a Revolução dos Transportes (67% dos 708 trens já foram encomendados), o ar-condicionado nos trens aumentará significativamente.

• Nos metrôs, os trens das linhas 1, 2, 5 e 9 beneficiam de ventilação refrigerada, assim como parte dos da linha 14. A renovação dos trens nas outras linhas está em andamento, começando pelas linhas 4 e 11, que também se beneficiarão da ventilação refrigerada.

• Todas as linhas de bonde possuem ar-condicionado, exceto o Bonde 1. Mas a renovação dos trens está planejada para 2022.

• A partir de 2019, os novos ônibus adquiridos pela Île-de-France Mobilités serão equipados com ar-condicionado macio.
Essa decisão segue trabalhos realizados em consulta com a FNAUT, visando definir as condições climáticas de conforto adaptadas aos diferentes tipos de ônibus.
Os fabricantes serão chamados a apresentar propostas otimizadas para ventilação refrigerada em futuras licitações.

Este projeto de ar-condicionado nos ônibus faz parte de um desejo mais amplo de melhorar o conforto nos ônibus em Île-de-France, com uma reflexão completa sobre o design de interiores dos ônibus.