Île-de-France Mobilités está investindo mais €929 milhões para tornar as estações da Île-de-France acessíveis
Essa acessibilidade consiste na instalação de elevadores, escadas rolantes, rampas de acesso, poltronas nas áreas de espera, faróis acústicos, tiras podotáteis táteis para despertar a vigilância, entre outros.
"Estamos realmente colocando os meios para oferecer um serviço de qualidade e acessível a cada um de nossos passageiros. São, claro, pessoas em cadeiras de rodas, mas também pais com carrinhos de bebê, gestantes e idosos. A Île-de-France Mobilités está cumprindo seus compromissos financeiros e conto com os operadores para continuar fazendo tudo o que for possível para cumprir os prazos estabelecidos e finalizar a construção de todas essas estações até 2024. " explica Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités e da Região Île-de-France.
Além disso, o serviço de assistência para passageiros com deficiência será o mesmo em todas as estações de Île-de-France a partir de 1º de janeiro de 2018. Consiste em prestar assistência na estação a qualquer pessoa com deficiência que deseje acessar seu trem entre 6h30 e 20h nos dias úteis. Fora desse horário, esta assistência online deve ser agendada por Vianavigo.fr ou por telefone no 09 70 82 41 42.
Esse trabalho é financiado 50% pela Île-de-France Mobilités, 25% pela Região da Île-de-France e 25% pela SNCF. Em 2019, 172 estações na Île-de-France estarão acessíveis.