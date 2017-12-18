Île-de-France Mobilités está investindo mais €929 milhões para tornar as estações da Île-de-France acessíveis

Essa acessibilidade consiste na instalação de elevadores, escadas rolantes, rampas de acesso, poltronas nas áreas de espera, faróis acústicos, tiras podotáteis táteis para despertar a vigilância, entre outros.

"Estamos realmente colocando os meios para oferecer um serviço de qualidade e acessível a cada um de nossos passageiros. São, claro, pessoas em cadeiras de rodas, mas também pais com carrinhos de bebê, gestantes e idosos. A Île-de-France Mobilités está cumprindo seus compromissos financeiros e conto com os operadores para continuar fazendo tudo o que for possível para cumprir os prazos estabelecidos e finalizar a construção de todas essas estações até 2024. " explica Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités e da Região Île-de-France.