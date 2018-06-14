A Île-de-France Mobilités investe no futuro da informação de passageiros ao lado de líderes de transporte e pesquisa

Em junho de 2016, a Île-de-France Mobilités lançou o programa Smart Navigo, um roteiro digital para o desenvolvimento de serviços digitais inovadores. O objetivo é facilitar a vida diária dos residentes de Île-de-France, especialmente ajudando-os a escolher os meios de transporte mais adequados às suas necessidades entre toda a mobilidade disponível. Para desenvolver esses serviços, a Île-de-France Mobilités deve garantir acesso a informações de qualidade sobre os passageiros de forma simples.

Os dois projetos de pesquisa IVA (Informação Aumentada para Passageiros) e M2i (Mobilidade Integrada na Île-de-France) fazem parte dessa ambição, com o desenvolvimento de um serviço de referência de informação ao passageiro para ferrovias e estradas em nível regional. Graças ao uso de ferramentas de cálculo preditivo e inteligência artificial, o objetivo é fornecer as melhores soluções de transporte possíveis para uma viagem em tempo real, combinando todos os modos de transporte. Esses projetos representam um orçamento total de mais de €15 milhões, incluindo €1,1 milhão financiado pela Île-de-France Mobilités, realizado ao longo de 4 anos.