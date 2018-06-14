A Île-de-France Mobilités investe no futuro da informação de passageiros ao lado de líderes de transporte e pesquisa

Esses dois projetos permitirão o desenvolvimento de novos serviços digitais para otimizar e facilitar as viagens diárias dos moradores de Île-de-France graças à oferta de informações confiáveis, em tempo real e preditivas sobre todos os seus meios de transporte individuais e públicos. Nenhuma solução disponível no mercado hoje oferece todos esses recursos por meio de uma única ferramenta.

Infográfico: Informações aprimoradas para os passageiros
Informação aumentada para passageiros (IVA). Indicadores preditivos das redes de transporte. Planejador de rotas com indicadores preditivos embutidos. Aplicativo móvel baseado em inteligência artificial. Estudos comportamentais e simulação de multidões.

Em junho de 2016, a Île-de-France Mobilités lançou o programa Smart Navigo, um roteiro digital para o desenvolvimento de serviços digitais inovadores. O objetivo é facilitar a vida diária dos residentes de Île-de-France, especialmente ajudando-os a escolher os meios de transporte mais adequados às suas necessidades entre toda a mobilidade disponível. Para desenvolver esses serviços, a Île-de-France Mobilités deve garantir acesso a informações de qualidade sobre os passageiros de forma simples.

Os dois projetos de pesquisa IVA (Informação Aumentada para Passageiros) e M2i (Mobilidade Integrada na Île-de-France) fazem parte dessa ambição, com o desenvolvimento de um serviço de referência de informação ao passageiro para ferrovias e estradas em nível regional. Graças ao uso de ferramentas de cálculo preditivo e inteligência artificial, o objetivo é fornecer as melhores soluções de transporte possíveis para uma viagem em tempo real, combinando todos os modos de transporte. Esses projetos representam um orçamento total de mais de €15 milhões, incluindo €1,1 milhão financiado pela Île-de-France Mobilités, realizado ao longo de 4 anos.

Para mais informações sobre o projeto M2i, visite http://www.mob2i.fr/.